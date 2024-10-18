Митрополит Запорожский Лука выступил с обширным докладом на научной конференции «Влияние Константинопольского патриархата на судьбу Православия на Украине», организованную Центром русских исследований при факультете политических наук Белградского университета и сделал целый ряд важных заявлений, сообщает Телеграм-канал «Правблог».

В частности, владыка указал, что тщеславное стремление Константинопольского Патриарха Варфоломея утвердить себя в православном мире в качестве «восточного папы Римского» на руку Ватикану, который выносит планы по склонению всех православных к унии и признанию своего верховенства. Ведь в таком случае надо будет лишь договориться с Варфоломеем, а это католики сделать сумеют.

«Как отметил профессор церковного права юридического факультета Аристотелевского университета в Салониках Кириакос Кириазопулос, цель Ватикана в экуменическом диалоге с Фанаром — превратить Автокефальные Поместные Православные Церкви в униатские. Папский престол хочет, чтобы „Кодекс канонов восточных церквей“, изданный в 1990 году папой-поляком Иоанном Павлом II, применялся ко всем Православным Церквам. Ведь данный документ включает в себя догматические правила, навязывающие понтифика как руководителя, обладающего первенством власти», — говорится в докладе митрополита Луки.

Архипастырь указал, что реализация такого плана «возможна только в случае превращение патриарха Варфоломея в де-факто „восточного папу“, который сможет единолично управлять всем православным миром и навязывать ему выгодные для РКЦ решения». «Вот этой огромной власти, признанной Ватиканом, и добивается глава Фанара, уничтожая на пути к ней церковную соборность, легализуя раскольнические структуры и ослабляя те Православные Церкви, которые выступят против повсеместного превращения православных в униатов».

«Соответствующие процессы, запущенные патриархом Варфоломеем, уже привели к разрушению всеправославного единства и глубоким разделениям в православном мире. На сегодняшний день мы являемся свидетелями формирования новой модели мирового Православия, в которой центральное место занимает Константинопольский патриарх с беспрецедентными полномочиями и привилегиями. Это меняет саму природу православного церковного устройства и противоречит соборному принципу, лежащему в основе Православной Церкви», — отметил митрополит Лука.

При этом Украина выбрана Фанаром как полигон, где будут обрадоваться «униатские технологии» по объединению с католиками. «На примере Украины Фанар реализует стратегию объединения, которая впоследствии может быть применена на более широком уровне. Её первоначальная цель — сформировать новую унию на базе „ПЦУ“ и УГКЦ. Если данная задача будет выполнена, то Константинопольский патриархат и Ватикан станут использовать „украинский прецедент“ в качестве доказательства того, что воссоединение православных и католиков без изменения догматов их учений является достижимым и реальным».

При этом фанариоты прекрасно понимают, что заключить унию с Ватиканом им не удастся без серьёзного ослабления и максимальной изоляции от остального православного мира Русской Православной Церкви, а также Сербского Патриархата, как наиболее независимых и самостоятельных Поместных Церквей.

«Основной удар (Фанара — РЛ) направлен на Русскую Церковь и Церкви Балканского региона, которые выступают наиболее сильными противниками унии и властных амбиций Фанара, вносящих „дымное надмение мира сего“, как писали некогда карфагенские отцы Римскому папе Целестину. Цель Константинопольского Патриархата — ослабить эти Церкви путем их дробления и изоляции на международном уровне (в частности, данный процесс мы уже наблюдаем в Прибалтике). Украина в этой стратегии выступает главным пилотным проектом. Следующими целями могут стать Молдавия, Белоруссия и каноническая территория Сербской Церкви, где планируется создание отдельных „церквей“ по образцу „ПЦУ“ („парад автокефалий“)», — считает украинский архиерей.

Русская линия