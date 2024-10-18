Антиохийский Патриарх Иоанн X призвал международное сообщество срочно принять решительные меры с целью прекращения огня в Ливане, который продолжает страдать от бесчеловечных обстрелов со стороны Израиля. Выступая на экстраординарной встрече духовных лидеров страны в Бкерке, Его Блаженство заявил, что «война должна быть остановлена сегодня, а не завтра», сообщает ТАСС.

«От имени всех религиозных общин Ливана мы направляем послание миру и призываем прекратить снабжать вооружениями Израиль, что позволит избежать новых жертв и разрушений, — подчеркнул Предстоятель, слова которого приводит новостной портал Lebanon 24. — Мы, христиане и мусульмане, остаёмся сынами Ливана и живём одной духовной семьей, сохраняя национальное единство перед выпавшим на долю нашего народа испытанием».

Участники встречи в итоговом заявлении потребовали от Совета Безопасности ООН «остановить безумную бойню в Ливане и обеспечить выполнение резолюции 1701 СБ ООН». Они высказались за создание в Ливане «современного дееспособного государства, способного защитить национальный суверенитет и достоинство своего народа». Лидеры религиозных общин поддержали «скорейшее избрание президента республики, вокруг которого сплотится большинство граждан».

Высший государственный пост в Ливане остается вакантным с 31 октября 2022 года. Это произошло после того, как генерал Мишель Аун по окончании шестилетних полномочий покинул президентский дворец Баабда.

14 июня 2023 года депутаты парламента Ливана в ходе голосования, которое проводилось в 12-й раз, не смогли избрать главу республики. Ни одному из кандидатов в президенты не удалось заручиться поддержкой 65 из 128 законодателей, необходимой для победы.

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