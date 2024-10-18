Управделами Украинской Православной Церкви назвал события в Черкассах «одним из эпизодов жестокой необъявленной войны с собственным народом»…

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний прокомментировал ситуацию вокруг силового захвата кафедрального собора УПЦ в Черкассах, выразив слова поддержки верующим и духовенству Черкасской епархии, сообщает СПЖ.

Владыка констатировал, что православные прихожане храма вместе с митрополитом Феодосием подверглись нападению вооруженных людей. Верующих и владыку избивали, травили газом, угрожали им оружием. А власть за этим беззаконием спокойно наблюдала.

«Всё, что происходит, в который раз демонстрирует безумие, творящееся в нашей стране. Разве не безумие во время внешней войны воевать с собственными гражданами? Удивительно видеть такое количество вооруженных „воителей“, но не фронте, а в собственном мирном городе, смело выступающих с оружием против священников, женщин и стариков», — сказал митрополит Антоний.

Владыка назвал вопиющие события в Черкассах «одним из эпизодов жестокой необъявленной войны с собственным народом, в которой невозможно победить».

«Что до тех, кто преследует Церковь Христову — они полностью проявили свою сущность, ведь древо познается по плодам. Господь им судья — мы можем только ужаснуться их участи в будущем веке, если только они не исцелят свою душу покаянием», — отметил он.

«Мы же сейчас всем сердцем с владыкой Феодосием и его паствой», — подчеркнул управделами УПЦ.

«Но как бы ни было нам трудно в эти безумные злые времена, мы продолжим нести Свет Христов, продолжим исповедовать нашу веру, веру спасительную, которую преподали нам святые отцы и завещали прадеды», — добавил архипастырь.

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