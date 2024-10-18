24 октября, в 19:00, в актовом зале Сретенской духовной академии, состоится вечер памяти протоиерея Димитрия Смирнова, сообщает Православие.Ru.

«В этом году мы посвящаем наш вечер делу жизни отца Димитрия — заботе о детях. Тепло своей души, время и силы батюшка отдавал детскому дому „Павлин“, которому в этом году исполнилось 25 лет. В вечере примут участие директор и воспитанники детского дома „Павлин“, составитель книги об отце Димитрии Людмила Чуткова, будет показан документальный фильм. А в завершение состоится концерт замечательного „Квартета Иван Смирнов“ — этот коллектив создали и выступают в нем профессиональные музыканты, родные племянники отца Димитрия — Иван и Михаил Смирновы», — говорится в сообщении.

«Минуло уже 4 года со дня кончины отца Димитрия, но его участие в жизни всех, кого он любил на этой земле, живо и действенно. Приходите! Прикоснитесь и Вы к этой Любви!», — призвали организаторы вечера.

Адрес: Москва, ул. Большая Лубянка, д. 19, стр. 3, Актовый зал Сретенской духовной академии. Метро: Чистые Пруды.

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