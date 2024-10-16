Комиссия будет действовать в рамках Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству…

Указом Президента России Владимира Путина от 15 октября 2024 года митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) назначен руководителем межведомственной комиссии по направлению «Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия, развитие культурно-познавательного туризма» Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, сообщает пресс-служба Крымской епархии.

Владыка Тихон является председателем Патриаршего совета по культуре Русской Православной Церкви, председателем Общественного совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, членом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, заместителем председателя Общественного совета при Минпросвещения России, кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и ордена Дружбы, а также лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области культуры.

С 11 октября 2023 года — глава Крымской митрополии Русской Православной Церкви.

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