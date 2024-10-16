15 октября 2024 года председатель Общества русской культуры Татарстана Михаил Щеглов обратился с открытым письмом к главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову, в котором призвал татарские власти дать разрешение на проведение богослужений в реставрируемом ныне Храме-памятнике воинам, павшим в боях за присоединение Казанского ханства к России в 1552 году.

«Общество русской культуры Республики Татарстан с большим воодушевлением восприняло весть о Вашем завтрашнем визите в Храм-памятник воинам, павшим в боях за присоединение Казанского ханства к России. Считаем Ваше деятельное участие в деле реставрации и восстановления Храма-памятника, объекта федерального значения, достойным и соответствующим уровню правителя такого значимого для России региона, как Республика Татарстан, особенно на данном историческом этапе. А Ваш завтрашний визит сюда, в известном смысле первый в истории, считаем событием, по исторической значимости для России сопоставимым с событиями, произошедшими в Казани в эти дни 472 года назад, ведь это без преувеличения важнейший шаг к примирению русского и татарского народов — православных и мусульман на пути обустройства и укрепления нашего общего государства», — говорится в документе.

Вместе с тем Михаил Щеглов выразил тревогу в связи с ограничениями на проведение здесь богослужений на период проведения строительных работ. «Данные ограничения, на которые вынужденно ссылается священство, считаем искусственными, надуманными. Ведь повсюду в православном мире люди молятся в строящихся, либо восстанавливаемых храмах, порой даже совершенно руинированных. Это укрепляет в них веру в скорейшее устройство Божьего дома, укрепляет на пути совершения благих дел, люди верят, что молитва помогает святому делу строительства или восстановления храма».

«Текущая неделя не только знаменательна сегодняшней датой присоединения Казанского ханства к России 15 октября, но и церковными праздниками. Накануне наша Церковь и весь православный мир праздновали Покров Пресвятой Богородицы, а четверг 17 октября — особо знаменательный день для православных нашего края — день памяти всех угодников Божиих в земле Казанской просиявших — Собор Казанских святых», — отметил глава Общества русской культуры.

Он отметил, что в прошедшую субботу во всех храмах Казанской и Татарстанской митрополии «прошли богослужения в память о погибших православных воинах». «Исключение составил Храм-памятник, под которым в братской могиле захоронены воины, как раз в память которых указом Патриарха Иова в 1559 году и установлена поминальная Покровская родительская суббота».

«Мы обратились с соответствующим прошением к митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу о проведении на Храме-памятнике поминального богослужения в предстоящую субботу 19 октября 2024 г. Просим Вас оказать содействие в снятии ограничений (исходящих отнюдь не от подрядной организации, ведущей реставрационные работы, а якобы от неких сотрудников Вашего аппарата) на проведение на Храме-памятнике регулярных богослужений. Так, чтобы у верующих была возможность здесь молиться в дни и время (с указанием допустимого места), согласованные со строителями-реставраторами, начиная с предстоящей субботы 19 октября 2024 г», — попросил Михаил Щеглов.

«Просим Вас также поддержать инициативу, выдвинутую ещё в декабре 2023 года к прямой линии президента Путина о том, чтобы наш Храм-памятник стал символом воинской славы России, доблести наших воинов, и чтобы на этом месте всегда церковно поминали всех православных воинов, погибших на полях сражений за Россию, что исключительно актуально сейчас, во время проведения СВО», — говорится в обращении.

Русская линия