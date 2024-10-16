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Маткапитал на первого ребёнка в 2025 году вырастет до 677 тысяч рублей

Материнский капитал на первого ребёнка в 2025 году вырастет на 46 тысяч рублей, а на второго — на 61 тысячу рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, передаёт РИА Новости.

«Прирост составит по отношению к текущему году на первого ребенка плюс 46 тысяч, на второго ребенка — плюс 61 тысяча соответственно. Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более миллиона граждан», — сказал он.

Министр напомнил, что с 1 февраля материнский капитал проиндексируют по уровню фактической инфляции — на сегодняшний день в проекте федерального бюджета предусмотрен его рост на уровне 7,3 процента.

Таким образом, выплата на первого ребёнка составит 677 тысяч рублей, на второго — 894 тысячи (если семья не получала её при рождении первого ребёнка), пояснил Котяков.

Предоставление материнского капитала предусматривается национальным проектом «Демография». С 1 февраля 2024 года размер выплаты составляет 631 тысячу рублей на первого ребенка и 833 тысячи — на второго.

Деньги по этой программе можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребёнка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Кроме того, их можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребёнка до трех лет.

Русская линия