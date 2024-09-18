Представители УКГЦ были обменяны Москвой на приговорённых на Украине к тюремным срокам священников УПЦ Николая Закроеца и Александр Лунегова…

17 сентября 2024 года государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в ходе разговора в формате видео-конференц-связи с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой поблагодарил российскую сторону за помощь в освобождении двух униатских священников с Украины, сообщает ТАСС.

«В беседе государственный секретарь, выразив благодарность за роль в освобождении двух украинских священников, подчеркнул необходимость соблюдения в нынешних условиях конфликта основополагающих прав человека, закрепленных в международных конвенциях, и затронул некоторые гуманитарные вопросы. В частности, он коснулся помощи украинским солдатам, содержащимся в плену в РФ, и взаимного обмена военнопленными между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что благодаря стараниям российской стороны помимо митрополита Тульчинского Ионафана из украинской тюрьмы удалось освободить ещё двух священников Украинской Православной Церкви. Ими стали настоятель Георгиевского храма УПЦ в Ямполе Сумской области отец Николай Закроец, приговорённый украинскими властями к 15 года тюрьмы за «госизмену», и настоятель храма Святителя Иоанна Милостивого прихода Днепропетровской епархии УПЦ в поселке Письменное Васильковского района Днепропетровской области отец Александр Лунегов, осуждённый на 5 лет за «оправдание российской агрессии».

Украинской стороне тогда были переданы священнослужители УГКЦ — Иван Левицкий и Богдан Гелета, которые были арестованы в Бердянске осенью 2022 года.

Русская линия