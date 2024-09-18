Единственный монах Киево-Печерской Лавры, предавший свою Матерь-Церковь и перешедший из Украинской Православной Церкви к украинским раскольникам, архимандрит Авраамий (Лотыш) заявил, что Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий никогда не пойдёт на переговоры или уступки в отношении «ПЦУ». Запрещённый в служении архимандрит считает, это связано с тем, что Митрополит Онуфрий сформирован в «московском Православии». Об этом он рассказал в интервью каналу «Прямой», передаёт портал Raskolam.net.

«Вы знаете, если бы было желание — основное в жизни каждого человека — желание, он может всё изменить, всё реализовать, а когда этого желания нет, то этого не произойдёт и их глава — митрополит Онуфрий, который сформировался, как человек промосковского Православия, он никогда не пойдет на какие-то уступки, на какие-то переговоры. Тем более вот у нас находится делегация от Константинопольского патриархата. Были встречи с митрополитом Онуфрием и представителями Синода в Феофании, но мы можем понимать, что с их стороны никакого диалога не произойдёт», — заявил Лотыш.

По его словам, в Украинской Православной Церкви считают, что «в это время встречаться с представителями ПЦУ, то есть с нами, не нужно». «Они выдвигают свои условия, как всегда, только после этого они, возможно, будут встречаться. Ну и в принципе, по моему мнению, пока возглавляет Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата митрополит Онуфрий, никаких изменений в этой Церкви не будет», — заявил предатель.

Что ж, такие признания украинских раскольников не могут не радовать. Хотелось бы верить, что Блаженнейший Онуфрий, действительно, не поддастся на давление властей и не станет идти на поводу у Фанара и «ПЦУ».

Русская линия