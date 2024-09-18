Русская линия
Сводка новостей от 18 сентября 2024

Сербский Патриарх Порфирий пришёл на премьеру фильма о гонениях на УПЦ
Премьерный показ документальной картины «Люди Христовы. Наше время» о реальном положении церковных дел на Украине прошёл в Белграде…

Сербский Патриарх ПорфирийСербский Патриарх Порфирий открыл в Белграде премьеру документального фильм «Люди Христовы. Наше время», посвященного гонениям на Украинскую Православную Церковь со стороны киевского режима, сообщает РИА Новости.

Премьерный показ состоялся вечером в среду в здании «Югославской кинотеки». Патриарх Порфирий прибыл на премьеру в сопровождении епископа Бачского Иринея. Перед началом показала главный редактор Sputnik в Сербии Любинка Милинчич попросила Его Святейшество обратиться к собравшимся.

«Благослови Господь всех, кто приложил усилия, чтобы этот фильм увидел мир, всех кто внёс свой вклад, участвовал в создании этого фильма и всех людей доброй воли», — заявил Предстоятель Сербской Православной Церкви и благословил присутствующих.

Одним из героев ленты стал известный режиссёр Эмир Кустурица, который в среду также пришёл на премьеру. Режиссёр и сценарист картины — Йован Маркович, герои фильма и соавторы православный священник, философ и поэт Марио Сельвини из Генуи, епископ Бачский Ириней, преподаватель Кембриджского университета Вукан Маркович и продюсер, уроженец Донбасса Юрий Бардаш.

О происходящем давлении на каноническую УПЦ и её верующих на Украине в документальной ленте из первых рук рассказали православный миссионер, философ Руслан Калинчук из Ивано-Франковска и священник Николай Могильный из Киева.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В «ПЦУ» заявляют, что Блаженнейший Митрополит Онуфрий никогда не пойдёт на какие-то уступки или переговоры
Перешедший к раскольникам архимандрит Авраамий (Лотыш) уверен, что Предстоятель Украинской Православной Церкви будет до конца держаться канонического Православия...

Сербский Патриарх Порфирий пришёл на премьеру фильма о гонениях на УПЦ
Премьерный показ документальной картины «Люди Христовы. Наше время» о реальном положении церковных дел на Украине прошёл в Белграде...

В Ватикане поблагодарили Россию за освобождение двух униатских священников
Представители УКГЦ были обменяны Москвой на приговорённых на Украине к тюремным срокам священников УПЦ Николая Закроеца и Александр Лунегова...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем выдающего государственного деятеля Царской России П.А.Столыпина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика