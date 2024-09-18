Премьерный показ документальной картины «Люди Христовы. Наше время» о реальном положении церковных дел на Украине прошёл в Белграде…

Сербский Патриарх Порфирий пришёл на премьеру фильма о гонениях на УПЦ

Сербский Патриарх Порфирий открыл в Белграде премьеру документального фильм «Люди Христовы. Наше время», посвященного гонениям на Украинскую Православную Церковь со стороны киевского режима, сообщает РИА Новости.

Премьерный показ состоялся вечером в среду в здании «Югославской кинотеки». Патриарх Порфирий прибыл на премьеру в сопровождении епископа Бачского Иринея. Перед началом показала главный редактор Sputnik в Сербии Любинка Милинчич попросила Его Святейшество обратиться к собравшимся.

«Благослови Господь всех, кто приложил усилия, чтобы этот фильм увидел мир, всех кто внёс свой вклад, участвовал в создании этого фильма и всех людей доброй воли», — заявил Предстоятель Сербской Православной Церкви и благословил присутствующих.

Одним из героев ленты стал известный режиссёр Эмир Кустурица, который в среду также пришёл на премьеру. Режиссёр и сценарист картины — Йован Маркович, герои фильма и соавторы православный священник, философ и поэт Марио Сельвини из Генуи, епископ Бачский Ириней, преподаватель Кембриджского университета Вукан Маркович и продюсер, уроженец Донбасса Юрий Бардаш.

О происходящем давлении на каноническую УПЦ и её верующих на Украине в документальной ленте из первых рук рассказали православный миссионер, философ Руслан Калинчук из Ивано-Франковска и священник Николай Могильный из Киева.

Русская линия