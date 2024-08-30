Глава украинского режима Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Константинопольского Патриархата, в которую вошли митрополит Украинской Православной Церкви Канады архиепископ Виннипегсккий Иларион, митрополит Писидийский Иов, диакон Епифаний и экзарх Константинопольского патриарха в Киеве епископ Михаил. На встрече также присутствовал глава ГЭСС Виктор Еленский и заместительница руководителя Офиса Президента Елена Ковальская, сообщает СПЖ.

Во время встречи Зеленский выразил благодарность Фанару за молитвы в поддержку Украины и украинского народа, подчеркнув важность преодоления вызовов, с которыми сталкивается Церковь на Украине.

«Понятно, что это вызовы не однодневные и не сегодня они появились. Мы со своей стороны будем делать всё, чтобы в этом направлении действительно также была стабильность и был мир. Для нас это очень важно», — добавил Владимир Зеленский.

Представители Константинопольского Патриархата заверили, что Константинопольский Патриархат и лично Патриарх Варфоломей и в дальнейшем будут молиться за Украину и поддерживать её.

«Чтобы на украинской земле воцарился справедливый мир. И чтобы также воцарился мир и в украинском Православии. Наша миссия здесь — засвидетельствовать любовь и поддержку. И что мы вместе с вами, что мы будем сотрудничать во всех этих вопросах для добра украинского народа», — сказал архиепископ Иларион.

Никаких слов в защиту запрещённой властями Украинской Православной Церкви со стороны фанариотов, естественно, не последовало, что означает, что Фанар активно поддерживает богоборца Зеленского в его гонениях на украинских верующих.

Русская линия