В настоящее время к Московскому Патриархату присоединились уже более 230 священнослужителей. 100 из них — в Кении…

Тревоги Александрийского Патриарха Феодора, который признал украинских раскольников и тем самым положил начало разобщению с Русской Православной Церкви и Русской миссии в Африке, имеют под собой все основания. На фоне миссионерской активности Московского Патриархата в Африке Александрийская Церковь активно теряет влияние на Африканском континенте, и пока александрийские архиереи ничего не могут с этим поделать.

Количество священников, относящих себя к Русской Православной Церкви, в Африке достигло уже 236 клириков, причём более 100 из них находятся в Кении. Об этом заявил Патриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин во время службы в посольстве России в Найроби, передаёт ТАСС.

В ходе пастырского визита в Кению, начавшегося 10 августа, митрополит провёл Литургии в православных общинах в разных регионах Кении и рукоположил нескольких новых священников. В ходе поездки митрополит также крестил желающих перейти в Православие кенийцев. А в селе Букура в благочинии Какамега клирики возложили на архипастыря традиционные одежды африканского лидера, сделанные из звериных шкур.

«За эту поездку я рукоположил трех священнослужителей, но желающих было гораздо больше. На одну службу в селе Таунет к нам пришли более 400 верующих», — сказал владыка Константин после службы в посольстве России в Найроби.

Для сравнения, Александрийский Патриархат по некоторым данным имел порядка 300 приходских священников, которые окормляли 400 приходов. Как обстоят дела сейчас и какова реальная статистика Александрийской Церкви, остаётся только догадываться. В любом случае, глава Александрийского Патриархата Патриарх Феодор совершил серьёзную ошибку, признав украинских раскольников, и теперь он пожинает горькие плоды своего решения.

Русская линия