В Русской Православной Церкви отреагировали на попытки молдавских политиков взять пример со своих украинских коллег-богоборцев…

Запрет Молдавской Православной Церкви, которая является самоуправляемой частью Русской Православной Церкви, приведёт к тяжелым последствиям для Моладвии, разделению молдавского общества и росту конфликтов. Такое мнение высказал советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, комментируя скандальное заявление депутата правящей Партии действия и солидарности Василе Шоймару, сообщает ТАСС.

Ранее Шоймару выразил уверенность, что молдавские власти уже осенью запретят Молдавскую Православную Церковь, как власти в Киеве запретили каноническую Украинскую Православную Церковь.

«Результатом силового вмешательства в дела духовные всегда бывает разделение общества, рост конфликтов и противостояния. Если политическая сила, от лица которой выступает упомянутый депутат, попытается пойти путём антиконституционного насилия в религиозной области, это приведёт к тяжёлым последствиям для Молдовы», — сказал советник Патриарха.

Он отметил, что попытки политиков в своих конъюнктурных интересах решать вопросы устроения церковной жизни вместо самой Церкви, никогда до добра не доводили. «В личном плане депутат Шоймару может, конечно, отречься от какой-либо связи с канонической Православной Церковью Молдовы. По крайней мере, верующим людям будет понятно, что голосовать надо за других кандидатов. Но повлиять на выбор самих верующих, на волю народа ему не дано», — отметил отец Николай.

Попытки такого давления, добавил он, прямо запрещены и Конституцией Республики Молдова.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил власти в давлении на Православную Церковь республики с целью переподчинить её соседней Румынии. По его словам, премьер Дорин Речан пытается заставить священнослужителей перейти из Кишиневской Митрополии в Бессарабскую митрополию Румынского Патриархата. Он подчеркнул, что как лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов продолжит поддерживать Православную Церковь Молдовы — единственную каноническую структуру на территории страны — и возглавляющего её митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира.

Русская линия