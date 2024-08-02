Русская линия
Сводка новостей от 2 августа 2024

Санкт-Петербургу могут вернуть Благовещенскую площадь
Власти города на Неве считают правильным вернуть площади Труда её историческое название и предлагают горожанам высказаться на этот счёт…

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр БегловГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что выступает за возвращение одной из центральных площадей города на Неве её исторического названия Благовещенская (в советские годы она была переименована в площадь Труда) и в связи с этим намерен обсудить этот вопрос с петербуржцами, передаёт Интерфакс.

«Правильно будет вернуть прежнее, историческое название этой площади. Закон Петербурга позволяет это, никаких препятствий не вижу. Но мы бы хотели посоветоваться с жителями нашего города. Проведём опрос. И если жители согласятся, примем соответствующее решение для того, чтобы переименовать площадь Труда в Благовещенскую площадь», — сказал Беглов в эфире передачи «Петербург: Новый взгляд» на телеканале 78.

Он напомнил, что на площади в День ВМФ президент Владимир Путин открыл памятник адмиралу Ушакову.

Площадь Труда расположена в Адмиралтейском районе Петербурга. До 1918 года площадь носила название Благовещенской в связи с тем, что там находилась церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Русская линия

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