«Нам, как православным христианам, нельзя оставаться в стороне и наблюдать, как страдают наши ближние»

1 августа 2024 года на собрании в Златоусте архиереи всех епархий Челябинской митрополии приняли решение объявить сбор средств для помощи местным жителям, которые пострадали от наводнения. В результате прошедших на территории Челябинской области проливных дождей и ураганов дома большого количества южноуральцев подтоплены, многие люди остались без крова, сообщает Патриархия.Ru.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима, епископ Златоустовский и Саткинский Петр и епископ Троицкий и Южноуральский Павел обратились к неравнодушным людям с просьбой о помощи.

«Дорогие братья и сестры! Этим летом жители Южного Урала оказались в эпицентре аномального циклона — на регион обрушились мощнейшие ливни. В результате таких природных катаклизмов многие люди потеряли свое имущество и остались без крова. Поэтому именно сейчас нам как православным христианам нельзя оставаться в стороне и наблюдать, как страдают наши ближние. Сейчас мы должны сделать всё, чтобы облегчить положение пострадавших людей. Давайте вместе выполним наш христианский долг и поможем людям, находящимся в сложной жизненной ситуации, преодолеть возникшие трудности», — говорится в обращении, размещенном на официальном сайте митрополии.

Южноуральцы, желающие внести посильное пожертвование для помощи пострадавшим от подтоплений, могут сделать это по указанным реквизитам:

ИНН/КПП 7 447 317 113/744701001

Номер расчетного счета 40 703 810 707 110 002 688

Кор. счет 30 101 810 400 000 000 000

БИК 47 501 711

Наименование банка: ПАО «Челиндбанк»

Все собранные средства будут направлены на гуманитарную помощь пострадавшим в результате природных катаклизмов жителям Челябинской области.

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