Глава Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ) Талгат Таджуддин в официальном заявлении опроверг распространённое якобы от имени ЦДУМ обращение к главам Татарстана, Башкортостана, Чеченской Республики и ряду других регионов с призывом бороться с «русскими общинами» и их руководителями, назвав его фейковым письмом, сообщает РИА Новости.

По сведениям ЦДУМ, 20 июля в социальных сетях был распространен документ якобы за подписью муфтия Талгата Таджуддина на бланке ЦДУМ, где содержался призыв бороться с «крайне агрессивной нетерпимостью „русских общин“, устраивающих антимусульманские шествия». При этом муфтий Таджуддин якобы обещает «всестороннюю поддержку с проявлениями радикального русского национализма».

«В связи с имевшими место фактами распространения обращения к главам национальных республик от 29 июля 2024 года, якобы от имени Верховного муфтия, Председателя ЦДУМ России, шейх-уль-Ислама Талгата Сафа Таджуддина считаем необходимым заявить следующее. ЦДУМ за всю свою 235-летнюю историю своим священным долгом и первостепенной задачей считает заботу о духовно-нравственном возрождении народов нашей страны и сохранении и укреплении межрелигиозного мира и согласия. Это фейковое обращение является очередной подделкой и провокацией. Все изложенное в нем не имеет ничего общего ни с позицией ЦДУМ России, ни с нормами ислама», — говорится в документе ЦДУМ.

В заявлении ЦДУМ отмечается, что целью подобных акций, к которой возможно сопричастны и провокации внешних сил, очевидно является подрыв межрелигиозного и межнационального мира и согласия в нашей стране.

«В связи с этим призываем всех наших соотечественников тщательно проверять любую информацию, особенно распространяемую через соцсети. Доверие не подтвержденной официальным источником информации может успеть причинить вред вам и окружающим. Напоминаем, что распространение ложной информации запрещено, как законодательством РФ, так и Шариатом (сводом исламских законов)», — подчеркивается в заявлении ЦДУМ.

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