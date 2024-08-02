Русская линия
Сводка новостей от 2 августа 2024

Эстонская Православная Церковь не станет переходить в подчинение Фанару
Под давлением властей ЭПЦ МП может внести соответствующие поправки в свой Устав, убрав оттуда отсылки к Уставу Русской Православной Церкви, но не более того…

Епископ Тартуский ДаниилЭстонская Православная Церковь Московского Патриархата не намерена принимать предложение МВД Эстонии об объединении с Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ), которая находится под юрисдикцией Фанара. Об этом заявил викарий Таллинской епархии ЭПЦ МП, епископ Тартуский Даниил, передаёт ТАСС.

«Этот вариант [объединения с Эстонской апостольской православной церковью] был предложен нам несколько неожиданно ещё в мае. Но мы сказали, что не видим конструктивности такого предложения. Ни руководство, ни прихожане не согласны с таким переходом», — приводит слова владыки Даниила портал национального гостелерадио ERR.

При этом архипастырь отметил, что по требованию властей Эстонская Церковь готова внести поправки в свой Устав, убрав оттуда отсылки на Устав Русской Православной Церкви, но не более того. В принципе можно говорить и о возможном получение ЭПЦ автокефального статуса, однако речь в любом случае идёт о длительном процессе, который «может затянуться на десятилетия».

Вице-канцлер МВД Эстонии Райво Кюйт ранее заявил, что храмам Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата «следует рассмотреть возможность» перехода в состав ЭАПЦ, которая находится под юрисдикцией Константинопольского патриархата. Затем в МВД сообщили, что ведомство определится со своей позицией в отношении ЭПЦ МП не позднее конца сентября, по итогам рассмотрения предложений Церкви о поправках в Устав.

Русская линия

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Эстонская Православная Церковь не станет переходить в подчинение Фанару
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