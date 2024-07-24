Врачи женских консультаций стали опасаться давить на беременных женщин с целью подвигнуть их к аборту…

Решение целого ряда регионов России ввести запрет и наказание за склонение к аборту на практике приводит к тому, что беременным женщинам стало гораздо проще противостоять давлению некоторых недобросовестных врачей, которые хотят подвигнуть их к убийству своего ребёнка. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведённого в Псковской области, сообщает Милосердие.Ru.

В регионах, где установлен такой запрет, врачи начинают воздерживаться от репродуктивного давления на женщин, отказываются от недопустимых практик, подталкивающих к прерыванию жизни ребёнка, сообщили в БФ «Женщины за жизнь».

Там рассказали, что анкетирование в Псковской области показало, что о принятом там законе знают 71% беременных, имеющих одного и более детей, при этом 62% отмечают вызванные им положительные изменения.

«Что это значит? Женщины понимают, что они под защитой. Необязательно выписывать штрафы, чтобы признать норму эффективной. Сама возможность опереться на принятый закон помогает чувствовать себя увереннее в особый период беременности», — прокомментировали в фонде результаты опроса.

«Это важно и для врачей. Снова зажечь в себе ту искру спасения человеческих жизней, с которой они шли работать в профессию. А у врачей-гинекологов еще и двойное предназначение: спасение жизни и матери, и ребенка», — отмечают активисты.

Там, где уже приняты такие правила, беременным бывает легче общаться не только с врачами, но и со всем своим окружением, рассказала «Милосердию.ru» глава фонда Наталья Москвитина. «Они не поддаются манипуляциям, зная, что это наказуемо и закон на их стороне», — подчеркнула она.

Региональные законы о запрете склонения к аборту путем принуждения, уговоров, подкупа или обмана приняты сейчас в Мордовии, Коми, Забайкалье, Тверской, Псковской, Курской, Смоленской, Вологодской, Калининградской, Новгородской областях. Принять такой закон на федеральном уровне призвал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, но пока это не сделано.

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