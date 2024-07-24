Лишенный сана бывший протодиакон Андрей Кураев, признанный в России иноагентом, не просто перешёл в Константинопольский Патриархат, а был принят в состав экзархата Константинопольского Патриархата в Литве, который является раскольническим образованием и состоится из бывших священников Московского Патриархата, также предавших свою Матерь-Церковь, сообщает ТАСС.

Литовский экзархат был образован группой священников, отколовшихся от Виленско-Литовской епархии Московского Патриархата, в феврале 2024 года его создание утвердил Минюст Литвы. В марте 2023 года находившийся с визитом в Вильнюсе Патриарх Константинопольский Варфоломей заявлял, что видит возможности создания в республике подобного Экзархата.

«23 июля 2024 года протодиакон Андрей Кураев был принят в клир экзархата Вселенского патриархата в Литве, согласно поданному прошению», — говорится в сообщении. Уточняется, что Кураев продолжит миссионерскую деятельность и «не будет привязан к какому-либо приходу».

Направление Кураева в Литву означает, что он должен возглавить русофобское направление в составе Фанара и организовать «альтернативную русскую миссию» на канонической территории Русской Православной Церкви. То, что ему не дадут тихо и мирно дожить свой век в Европе, было понятно с самого начала. Фанар хочет загребать жар чужими руками, а для этого у него есть такие перебежчики, как Кураев и Уминский.

Русская линия