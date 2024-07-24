Константинопольский Патриарх Варфоломей не остановится перед тем, чтобы использовать свои связи в Госдепе США для того, чтобы взять под контроль монастырь Эсфигмен на Святой Горе Афон, воздействуя определённым образом на греческие власти, поскольку решение споров путём насилия стало для него в порядке вещей, считает советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, передаёт РИА Новости.

Ранее специалист по церковным отношениям, богослов, греческий журналист Александрос Стефанопулос сообщил РИА Новости, что на Афон были введены полицейские силы с целью выселить «старое братство» из «мятежного» монастыря Эсфигмен, а его игумен Мефодий (Папаламбракопуло) призвал не допустить захвата монастыря полицией, заявив, что монахи будут защищать обитель.

«Решать религиозные споры посредством насильственного изгнания — обычная практика Константинопольского Патриарха Варфоломея, который, несомненно, стоит за действиями греческой полиции. Патриарх Варфоломей будет добиваться результативных действий греческих властей, используя в качестве рычага американскую дипломатию — должна же быть на деле проявлена благодарность Госдепа за выполнение поставленных задач на Украине и в других местах. Фанар уже не раз намекал, что векселя до сих пор не оплачены, обещания поддержки плохо выполняются, школу на острове Халки так и не открыли, статус „Вселенского Патриарха“ турки так и не признали, а на Украине в качестве „ставропигии“ передали всего один храм вместо многих обещанных (экс-президентом) Порошенко, да и то в пользование, а не в собственность», — отметил отец Николай.

Он напомнил, что Эсфигмен уже пытались «зачистить» 21 год назад, предварительно взяв монастырь в кольцо блокады, что привело к жертвам среди братии, и не исключил штурма монастыря силовиками. «Эта осада стоила тогда жизни 25-летнему монаху, который пытался в обход полицейских засад вернуть в обитель оставшийся вне монастыря трактор. После этого Греческое государство побоялось народного гнева больше, чем строгого взгляда Патриарха Варфоломея и велело снять осаду. Приготовления к штурму с тех пор предпринимались не однажды, но до боевых действий дело так и не доходило. Посмотрим, что будет на сей раз», — сказал священник.

Советник Святейшего Патриарха подчеркнул, что многочисленные акты насилия против верующих и духовенства канонической Украинской Православной Церкви со стороны раскольников не удостаивались осуждения Константинопольского Патриарха.

«Мы хорошо знаем, что ни одним словом не осудил стамбульский Предстоятель подконтрольную ему раскольническую организацию „ПЦУ“ (так называемая „Православная церковь Украины“) за бесчисленные акты насилия при захвате храмов канонической Украинской Православной Церкви. Ни разу не выразил ни малейшего сочувствия арестованным и преследуемым иерархам, клирикам и мирянам УПЦ. Да даже и в отношении подведомственного ему Афона — пальцем не пошевелил, чтобы освободить из тюрьмы Ватопедского игумена Ефрема, когда тот оказался в заключении в результате сомнительных обвинений. Только Россия, только Русская Церковь тогда заступилась за афонского священнослужителя, и в результате он был освобожден (позднее отплатив русским чёрной неблагодарностью в виде признания раскольнической „ПЦУ“, с разрешением ее „епископам“ и „священникам“ служить в своем монастыре)», — заключил отец Николай.

Русская линия