Председатель Следственного комитета РФ направил в Госдуму свои предложения: лишать мигрантов паспорта за тяжкие преступления, автоматически ставить на воинский учёт и запретить регистрацию в «резиновых квартирах»…

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики, сообщает пресс-служба СК РФ.

Следственный комитет, в частности, предлагает жестче урегулировать вопрос лишения гражданства для натурализованных граждан. Наряду к уже имеющимся основаниям для лишения приобретенного гражданства предлагается добавить факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

Кроме того, с учетом сознательного игнорирования требования законов иностранцами, нелегально находящимися в России, предлагается установить в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления лицом, находящимся на территории Российской Федерации в нарушение установленного порядка.

Также предлагается целый ряд мер, которые будут способствовать более чёткому контролю за иностранцами, прибывающими в страну и убывающими из неё. В их числе введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учёта места работы и жительства для всех въезжающих граждан, запрет массовой регистрации в «резиновых квартирах».

Для приобретающих гражданство России в Следственном комитете предлагают синхронизировать процедуру получения российского паспорта с одновременной постановкой на воинский учёт.

Вместе с тем предусмотрены предложения, которые возлагают определенные обязанности на работодателей, привлекающих иностранных граждан.

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