Во ВЦИОМ заявили, что большинство россиян едва ли не рады видеть в стране толпы мигрантов Известная актриса Яна Поплавская назвала данные последнего соцопроса организации крайне сомнительными… Скандальная история случилась с Всероссийским центром изучения общественного мнения, который опубликовал 18 июля 2024 года данные соцопроса о том, как россияне относятся в мигрантам. Приведём указанный соцопрос целиком: О межнациональных отношениях На территории Российской Федерации проживает большое количество различных народов и национальностей. И на сегодняшний день большая часть россиян (60%) уверены, многонациональность делает нашу страну только сильнее. Четверть опрошенных (25%) полагают, что этот факт никак не влияет на силу России, только 7% видят в нем скорее источник ослабления. Кроме этого, восемь из десяти россиян (79%) положительно оценивают состояние межнациональных отношений по месту жительства. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах относятся к людям других национальностей скорее доброжелательно и спокойно (86% и 87% соответственно). В двух округах скептические оценки межнациональных отношений выше средних по России — это Центральный и Северо-Западный округа (24% и 21% соответственно vs.17% по стране). Подавляющее большинство опрошенных (81%) также не испытывают тревоги или страха по отношению к представителям других национальностей. Высокие показатели доброжелательности отмечены и по вопросу отношения к иммигрантам. Восемь из десяти (81%) опрошенных не испытывают неприязни к людям, приехавшим из других стран. Полюс страха Тревогу или страх по отношению к людям другой национальности сегодня в России испытывают 18% опрошенных. Тревожные оценки состояния межнациональных отношений в своем населенном пункте дают 17% (в том числе как напряженные их описали 15%, еще 2% – как взрывоопасные). По отношению к иммигрантам тревогу или страх в той или иной мере испытывают 12%. Ксенофобия в России имеет свой портрет. Скептические оценки межнациональным отношениям в своем населенном пункте чаще дают мужчины (19% vs. 14% среди женщин), опрошенные молодого возраста (зумеры — 20%, миллениалы 22−23%), с высшим и незаконченным высшим образованием (20% vs. 13−14% в группе с образованием на уровне среднего специального и ниже), с плохим материальным положением (21% vs.13% в группе с хорошим), жители Москвы, Санкт-Петербурга (36%), крупных городов (миллионники, 500−950 тыс. чел. — 20−21%) и те, кто предпочитает телевидению интернет (24% vs. 11%). Настороженность по отношению к людям другой национальности в большей степени свойственна женщинам (20% vs. 15% среди мужчин), молодежи (23−26% среди зумеров и младших миллениалов), гражданам с невысокими доходами (22% vs. 14% с хорошим материальным положением), столичным жителям (23%) и жителям крупных городов (20−22%), а также активным потребителям сети интернет (22% vs. 11% среди телезрителей). Чем моложе россияне, тем чаще они говорят о неприязни к мигрантам (18−24 — 19%, старше 60 лет — 10%), в большей степени такие оценки свойственны гражданам с неполным средним образованием (36%) и жителям одной из столиц (16% vs. 10% среди сельчан). Данные указанного опроса вызвали серьёзные споры. Так, известная актриса, театральный педагог и преподавательница факультета журналистики МГУ Яна Поплавская подвергла данные опроса жёсткой критике, сообщает телеканал «Царьград». «Я сначала глазам не поверила. Но если ВЦИОМ опрашивал именно „новых россиян“, которые ещё вчера сами были такими же мигрантами, тогда всё встаёт на свои места. Учитывая, что каждый десятый в России теперь мигрант. Очевидно подтасованные цифры, да настолько, что волосы встают дыбом», — заявила она. По мнению Поплавской, ухищрения ВЦИОМ представить ситуацию такой, какой она не является, оказывают негативное влияние на общество. В итоге это может вылиться в непредсказуемую реакцию народа. «Такие игрища только злят россиян и выводят ситуацию из равновесия ещё больше», — резонно заметила Поплавская. Чтобы подтвердить или опровергнуть свои сомнения, она запустила опрос у себя в Telegram-канале: «Посмотрим, насколько будут отличаться цифры». И он показал прямо противоположные результаты. 90% из более чем четырёх тысяч проголосовавших признались, что испытывают негативные эмоции к мигрантам, и лишь 10% опрошенных заявили об обратном. Русская линия





Твитнуть

Читать в Телеграм