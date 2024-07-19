В ночь с 16 на 17 июля митрополит Крымский Тихон возглавил Божественную литургию в Крестовоздвиженской дворцовой церкви в Ливадии…

В ночь с 16 на 17 июля 2024 года, в день памяти святых Царственных страстотерпцев Царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии, в храме Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Ливадии митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил Божественную Литургию, сообщает сайт Крымской епархии.

Главе Крымской митрополии сослужили епископ Ялтинский Нестор, викарий Симферопольской епархии, и.о. наместника Свято-Владимирского мужского монастыря в Херсонесе иеромонах Иларион (Карандеев) с братией обители, первый проректор Таврической духовной семинарии иеромонах Андрей (Коротков), духовенство храма, приглашенный гости в священном сане.

За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники. На сугубой ектении крымским архипастырем были вознесены особые прошения и прочитана молитва о Святой Руси. На запричастном стихе с проповедью к молящимся обратился викарный архиерей владыка Нестор.

В завершение ночной Божественной Литургии духовенством был совершен чин славления святым Царственным страстотерпцам, после чего правящий архиерей митрополит Тихон поздравил богомольцев с праздником, преподав архипастырское благословение.

Крестовоздвиженская дворцовая церковь в Ливадии возведена при Императоре Александре II в 1863 г. — в имении, которое для него приобрел граф Л.С. Потоцкий. Она являлась домовым храмом и местом, предназначенным для хранения реликвий дома Романовых. Здесь Государи возносили свои молитвы к Богу. Освящена святыня в честь праздника Воздвижения — по желанию Марии Александровны, жены Александра II.

Именно здесь в Крестовоздвиженской церкви в Ливадии происходили такие великие для России исторические события, как панихида над усопшим Александром III (службу совершил святой Иоанн Кронштадтский); принятие принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской (невестой Николая II) Православия, получившей при миропомазании имя Александры Федоровны; принятие присяги на верность Российскому престолу последним самодержцем Николаем II.

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