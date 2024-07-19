Архиерей Элладской Православной Церкви митрополит Перистерийский Григорий (Папатомас), который считается видным греческим специалистом по каноническому праву и является активным сторонником политики Фанара на вмешательство в дела других Поместных Церквей, выразил убеждение, что Константинопольский Патриарх Варфоломей продолжит «выкручивать руки» Македонской Православной Церкви и не предоставит македонцам Томос об автокефалии до тех пор, пока церковное Скопье не признает украинских раскольников, сообщает портал Raskolam.net.

Свою точку зрения владыка Григорий высказал во время очередной тематической лекции в Валашской богословской академии. «Вселенский Патриархат не будет давать автокефалию Церкви Северной Македонии, пока она не войдет в сопричастие с ПЦУ. Чтобы просить Томос от Вселенского Патриархата, надо принимать то, что делает этот Патриархат. То есть признавать автокефалии, предоставленные им ранее», — заявил митрополит Григорий, слова которого приводит бывший священник УПЦ, предавший Матерь-Церковь и ушедший к раскольникам, Андрей Дудченко.

Конечно, митрополит Григорий прав в том, что Фанар просто так не откажется от своих требований к церковному Скопье. Однако, на фоне того, что целый ряд Поместных Церквей вслед за Сербской Православной Церковью уже признали автокефалию македонцев, фанарский Томос для македонцев уже не кажется чем-то столь необходимым, что за это Македонской Церкви стоит размениваться вступлением в общение с откровенными самосвятами. Более того, чем дольше медлит в этом вопросе Патриарх Варфоломей, тем быстрее он превращается в «неуловимого Джо» из известного анекдота. Вроде и Томос у него для македонцев есть, и носится он с ним повсюду, но такой ценой он уже никому не нужен.

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