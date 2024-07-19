Фанар будет продолжать «выкручивать руки» Македонской Православной Церкви
В Элладской Православной Церкви уверены, что Патриарх Варфоломей не даст македонцам Томос об автокефалии, пока те не признают украинских раскольников…
Архиерей Элладской Православной Церкви митрополит Перистерийский Григорий (Папатомас), который считается видным греческим специалистом по каноническому праву и является активным сторонником политики Фанара на вмешательство в дела других Поместных Церквей, выразил убеждение, что Константинопольский Патриарх Варфоломей продолжит «выкручивать руки» Македонской Православной Церкви и не предоставит македонцам Томос об автокефалии до тех пор, пока церковное Скопье не признает украинских раскольников, сообщает портал Raskolam.net.
Свою точку зрения владыка Григорий высказал во время очередной тематической лекции в Валашской богословской академии. «Вселенский Патриархат не будет давать автокефалию Церкви Северной Македонии, пока она не войдет в сопричастие с ПЦУ. Чтобы просить Томос от Вселенского Патриархата, надо принимать то, что делает этот Патриархат. То есть признавать автокефалии, предоставленные им ранее», — заявил митрополит Григорий, слова которого приводит бывший священник УПЦ, предавший Матерь-Церковь и ушедший к раскольникам, Андрей Дудченко.
Конечно, митрополит Григорий прав в том, что Фанар просто так не откажется от своих требований к церковному Скопье. Однако, на фоне того, что целый ряд Поместных Церквей вслед за Сербской Православной Церковью уже признали автокефалию македонцев, фанарский Томос для македонцев уже не кажется чем-то столь необходимым, что за это Македонской Церкви стоит размениваться вступлением в общение с откровенными самосвятами. Более того, чем дольше медлит в этом вопросе Патриарх Варфоломей, тем быстрее он превращается в «неуловимого Джо» из известного анекдота. Вроде и Томос у него для македонцев есть, и носится он с ним повсюду, но такой ценой он уже никому не нужен.
Фанар будет продолжать «выкручивать руки» Македонской Православной Церкви В Элладской Православной Церкви уверены, что Патриарх Варфоломей не даст македонцам Томос об автокефалии, пока те не признают украинских раскольников...