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Сводка новостей от 15 июля 2024

Иерей Федор Лукьянов: «Закон о преследовании увеличит количество разводов и социальную напряженность. Считаю его избыточным и опасным для семей России»
Глава Патриаршей комиссии выступил против инициативы депутатов ввести штрафы за попытки общения при явно выраженном несогласии гражданина…

Иерей Федор ЛукьяновПроект закона о преследовании избыточен, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защите материнства и детства иерей Федор Лукьянов, комментируя инициативу депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым ввести штрафы за преследование — попытки общения при явно выраженном несогласии преследуемого гражданина — в размере двух тысяч рублей, если в действиях злоумышленника нет состава уголовного преступления, сообщает РИА Новости.

Если «преследование» совершалось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, то за это будет грозить штраф в три тысячи рублей. В случае повторных действий наказывать за «преследование» предлагается вплоть до административного ареста на 15 суток. При этом, кто будет определять, что такое «преследование», остаётся под вопросом.

«Закон о преследовании увеличит количество разводов и социальную напряженность. Считаю избыточным и опасным для семей России принятие данного законопроекта. Защита граждан от преследования уже обеспечена Жилищным, Уголовно-процессуальным, Семейным кодексами, ФЗ о полиции и профилактике нарушений. Вопрос лишь в правильном правоприменении, а создание дополнительных сомнительных и громоздких правовых конструкций избыточно и опасно», — считает священник.

По мнению отца Федора, если этот закон примут, количество разводов и конфликтов в семьях значительно возрастёт.

Он также добавил, что после возвращения из зоны СВО многим военным требуется психологическая реабилитация, а авторы законопроекта создают условия, в которых любой конфликт в семье может обернуться ордером, запрещающим приближаться к женам и детям.

«Не лучшее условие для стабильности и консолидации общества. От законодателей общество ждёт поддержки и защиты семьи, серьёзных решений в области миграции, а не антисемейных законов, списанных с западных шпаргалок», — заключил глава Патриаршей комиссии.

Русская линия

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Иерей Федор Лукьянов: «Закон о преследовании увеличит количество разводов и социальную напряженность. Считаю его избыточным и опасным для семей России»
Глава Патриаршей комиссии выступил против инициативы депутатов ввести штрафы за попытки общения при явно выраженном несогласии гражданина...

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