При этом смогут ли сторонники «ПЦУ» заполнить обитель, даже если сгонят всех своих «насельников» со всей Украины, остаётся под вопросом…

Спикер «ПЦУ» Евстратий Зоря выразил надежду на то, что нынешние украинские власти смогут «окончательно решить вопрос» с пребыванием монахов Украинской Православной Церкви на территории Киево-Печерской Лавры. Зоря считает, что монашеская община УПЦ не имеет права находиться на территории обители и должна быть изгнана. Об этом он сказал в интервью изданию Gazeta.Ua, сообщает портал Raskolam.net.

«Это надо урегулировать, потому что никаких законных прав быть там у них нет. Есть национальный музей „Киево-Печерская лавра“, имеющий право на её имущественный комплекс. Музей должен реализовать это право. Есть монашеская община Лавры в лоне Православной церкви Украины, совершающая там богослужения. В Лавре звучит украинская молитва, проводит богослужения митрополит Епифаний. Надеемся, что государство доведёт начатое дело до логического завершения и дух „русского мира“ оставит святыню», — считает представитель ПЦУ.

При этом все знают, что в «ПЦУ» практически нет монашествующих. Монашество — это соль Православной Церкви, наиболее ревностная часть православных верующих, которые отринули всё мирское и устремились за Христом. А потому нет ничего удивительного в том, что среди украинских раскольников таковых практически нет. В этом свете изгнание монахов УПЦ из Лавры практически остановит молитвенную жизнь в обители.

Не случайно, во время интервью «Радио Культура» директор Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко не смог дать ответ на вопрос о том, сколько именно монахов «ПЦУ» располагаются на территории Киево-Печерской Лавры. Кроме предателя Авраамия Лотыша, ушедшего из УПЦ в «ПЦУ», в СМИ больше не звучат никакие имена.

Русская линия