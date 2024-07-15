Тысячи студентов из России, Беларуси, Греции, Перу, Коста-Рики, Туркменистана и Молдовы приняли участие в сборе при обители…

11 июля 2024 года в рамках фестиваля «Дни Достоевского», организованного монастырем Оптина пустынь при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в Калужской области, открылся Международный студенческий лагерь, сообщает РИА Новости.

Фестиваль «Дни Достоевского» прошёл 12−14 июля в Калужской области в Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь и окрестностях. Федор Достоевский приезжал в обитель после смерти младшего сына в 1878 году и общался со старцем Амвросием, который стал прототипом старца Зосимы в романе писателя «Братья Карамазовы».

Студенты расположились на территории поселения Губино на берегу живописного пруда в специально созданном лагере, который работал с 11 по 15 июля. Участники ознакомились с живыми лекциями богословов отца Андрея Ткачева и отца Артемия Владимирова, провели сеанс одновременной игры с чемпионом мира по быстрым шахматам Сергеем Карякиным и поучаствовали в квесте на знание романов Достоевского.

В лагере приняли участие ребята из России, Беларуси, Греции, Перу, Коста-Рики, Туркменистана, Молдовы.

Как отметил наместник Оптиной пустыни епископ Можайский Иосиф (Королев), студенческий лагерь — это и миссионерский проект «для знакомства молодых людей с нашей культурой, верой», ведь среди студентов из разных стран наверняка будут не исповедующие христианство.

Фестиваль проходит третий года подряд, ежегодно количество участников растет. Так, по данным епископа Иосифа, в 2023 году было 6−7 тысяч гостей, в этом — значительно больше.

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