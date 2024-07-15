Русская линия
Сводка новостей от 15 июля 2024

Митрополит Волоколамский Антоний проинформировал папу Римского Франциска о гонениях на УПЦ
Председатель Отдела внешних церковных связей посетил Ватикан, где провёл переговоры с представителями Католической церкви…

Митрополит Волоколамский Антоний проинформировал папу Римского Франциска о гонениях на УПЦ11−12 июля 2024 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний посетил Рим и Ватикан, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

11 июля в Доме святой Марты в Ватикане иерарх был принят папой Римским Франциском. В ходе встречи обсуждались вопросы межцерковных отношений и совместных усилий в гуманитарной сфере.

12 июля митрополит Антоний совершил Божественную литургию в храме святой великомученицы Екатерины в Риме. В тот же день председатель ОВЦС имел ряд рабочих встреч в Римской курии.

В частности, он проинформировал своих собеседников о продолжающихся гонениях на каноническую Православную Церковь на Украине. Кроме того, митрополит Волоколамский Антоний подробно разъяснил отношение Русской Православной Церкви к документу «Fiducia supplicans» и ознакомил с отзывом на него Синодальной библейско-богословской комиссии.

Бросается в глаза, что на сей раз встреча прошла практически при полном молчании официальных СМИ, как со стороны Ватикана, так и Русской Православной Церкви. Очевидно, что отношения Московского Патриархата и Католической церкви серьёзно пошатнулись после решения папы Римского благословлять пары половых извращенцев.

Русская линия

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Митрополит Волоколамский Антоний проинформировал папу Римского Франциска о гонениях на УПЦ
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