|Сводка новостей от 24 июня 2024
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«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины..»
Протоиерей Николай Котельников принял мученическую смерть за Христа
«С глубокой сердечной болью воспринял известие об обстреле Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины»
Владимир Легойда: Священнослужители Махачкалинской епархии окажут пострадавшим и родственникам погибших в Дагестане всю необходимую помощь, которая в их силах
Кипрская Православная Церковь считает неприемлемым рукоположение женщин в диакониссы
Этот день в Русской истории