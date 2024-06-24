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Сводка новостей от 24 июня 2024

Митрополит Тульчинский Ионафан (Елецких) смог покинуть Украину
Владыка молился за Всенощным бдением в канун праздника Святого Духа в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска…

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких) прибыл на территорию Белоруссии23 июня 2024 года, в канун праздника Святого Духа, митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких) прибыл на территорию Белоруссии и молился за Всенощным бдением в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, где богослужение совершил Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин, сообщает сайт Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Его Высокопреосвященству сослужили председатель наградной комиссии Белорусского Экзархата, председатель приходского совета Свято-Духова кафедрального собора иерей Дионисий Ковалёв, клирики кафедрального собора и гости в священном сане.

Трансляция богослужения велась на официальном YouTube-канале Белорусской Православной Церкви.

В ближайшее время владыка Ионафан, остро нуждающийся в лечении и медицинской реабилитации, прибудет в Москву.

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