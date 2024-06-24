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Сводка новостей от 24 июня 2024

«С глубокой сердечной болью воспринял известие об обстреле Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины»
Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим при ракетном обстреле Севастополя…

Патриаршие символы23 июня 2024 года Севастополь подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которого погибло несколько человек, в том числе дети, более 140 человек получили ранения, сообщает Патриархия.Ru.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования губернатору Севастополя М. Развожаеву, митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону, родным и близким погибших и пострадавших в результате обстрела.

«Хладнокровная жестокость и поразительный цинизм совершителей террористического акта, приурочивших его к великому православному празднику — дню Святой Троицы, в очередной раз свидетельствуют о бездне духовного и нравственного падения исполнителей и заказчиков преступления, для которых поистине не осталось ничего святого», — подчеркивается в послании Его Святейшества главе региона.

Святейший Владыка выразил надежду на то, что «руководство города, а также представители федеральных органов власти окажут необходимую помощь родным погибших и пострадавших».

«С глубокой сердечной болью воспринял известие об обстреле Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины, в результате чего погибли и получили увечья многие люди», — говорится в соболезновании Предстоятеля Русской Православной Церкви митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону.

Святейший Патриарх призвал духовенство Симферопольской епархии «оказать необходимую пастырскую поддержку тем, кого затронуло совершенное злодеяние».

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«С глубокой сердечной болью воспринял известие об обстреле Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины»
Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим при ракетном обстреле Севастополя...

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