«С глубокой сердечной болью воспринял известие об обстреле Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины»
Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим при ракетном обстреле Севастополя…
23 июня 2024 года Севастополь подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которого погибло несколько человек, в том числе дети, более 140 человек получили ранения, сообщает Патриархия.Ru.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования губернатору Севастополя М. Развожаеву, митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону, родным и близким погибших и пострадавших в результате обстрела.
«Хладнокровная жестокость и поразительный цинизм совершителей террористического акта, приурочивших его к великому православному празднику — дню Святой Троицы, в очередной раз свидетельствуют о бездне духовного и нравственного падения исполнителей и заказчиков преступления, для которых поистине не осталось ничего святого», — подчеркивается в послании Его Святейшества главе региона.
Святейший Владыка выразил надежду на то, что «руководство города, а также представители федеральных органов власти окажут необходимую помощь родным погибших и пострадавших».
«С глубокой сердечной болью воспринял известие об обстреле Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины, в результате чего погибли и получили увечья многие люди», — говорится в соболезновании Предстоятеля Русской Православной Церкви митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону.
Святейший Патриарх призвал духовенство Симферопольской епархии «оказать необходимую пастырскую поддержку тем, кого затронуло совершенное злодеяние».
«С глубокой сердечной болью воспринял известие об обстреле Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины» Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим при ракетном обстреле Севастополя...