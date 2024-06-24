Председатель Синодального отдела заявил, что общество и государство должны сделать всё, чтобы подобные террористические вылазки были исключены…

Владимир Легойда: Священнослужители Махачкалинской епархии окажут пострадавшим и родственникам погибших в Дагестане всю необходимую помощь, которая в их силах

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда в своем Telegram-канале отреагировал на страшные сообщения из Дагестана, где террористы совершили нападение на православный храм и синагогу, а также пост ДПС, сообщает Патриархия.Ru.

«Зверским образом был убит пожилой священник Русской Православной Церкви — протоиерей Николай Котельников, служивший у алтаря Божия более 40 лет», — отметил В. Легойда. — Святейший Патриарх и вся Русская Церковь молятся об упокоении отца Николая Котельникова и других погибших, а также о скорейшем выздоровлении раненых".

В. Легойда добавил, что священнослужители Махачкалинской епархии «окажут пострадавшим и родственникам погибших молитвенную и любую другую помощь, которая в их силах».

Что касается теракта, то, по мнению представителя Церкви, «мало осудить такие действия, недостаточно сказать, что это варварство и изуверство», «общество и государство должны сделать все, чтобы подобные террористические вылазки (какими бы мотивами нападавшие ни руководствовались) были исключены».

«Нападения на священнослужителей или культовые сооружения, представителям какой бы религии они ни принадлежали, не имеют оправдания. Храмы и молитвенные места любой религии должны оставаться пространством, где царит мир, где люди могут в тишине и покое обращаться к Богу, без опаски подвергнуться нападению с чьей бы то ни было стороны», — подчеркнул В. Легойда.

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