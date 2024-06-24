23 июня 2024 года, в День Святой Троицы, в Дербенте был жестоко убит 66-летний протоиерей Николай Котельников, которого многие называли старейшим духовником Дагестана. Террористы неожиданно напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы, осквернили и подожгли святыню, а потом ворвались в дом настоятеля отца Николая и убили его, перерезав горло, прямо на глазах у своей семьи, сообщает газета «Известия».

Нападение на храм отца Николая было не случайным. О миролюбии и незлобии священника знал весь Дагестан, он был очень дружен как с мусульманами, так и с иудеями, что очень не нравилось исламистам. Две дочери священника вышли замуж за азербайджанцев, которые в итоге приняли Православие и стали священнослужителями.

Не случайно, второе нападение в этот день террористы совершили на Успенский кафедральный собор Махачкалы, где в это время богослужение совершал зять отца Николая — отец Сергий Аббасов, женатый на матушке Галине. Отец Сергий со своими маленькими детьми второй раз в жизни пережил покушение (первый был в Грозном в 2018-м году), его семье чудом удалось спастись, закрывшись в храме, передаёт портал Милосердие.Ru. Свою жизнь за прихожан отдал охранник храма, пытавшийся остановить террористов.

Духовником принявшего мученическую кончину протоиерея Николая был отец Петр Сухоносов, также жестоко замученный исламистами на Кавказе, сообщает газета «Комсомольская правда».

Схожесть в обстоятельствах смерти Николая и его духовного наставника очевидна. Летом 1997-го отца Петра впервые попытались похитить, но тогда его спасла девушка, которая схватилась за него обеими руками и громко закричала. На крики сбежались женщины-ингушки и все вместе они отбили отца от террористов.

В 1999 году боевики похитили священника на глазах прихожан прямо из храма. После террористы захватили ещё двух священников — протоирея Петра Макарова и отца Сергия Потапова. Последних двух нашли в ходе спецоперации, а о судьбе Петра Сухоносова долго не было ничего известно. Только через полгода появилась видеозапись, на которой опознали замученного обнаженного отца Петра. Его тело так и не нашли, а обстоятельства смерти до сих пор покрыты завесой тайны.

И вот вчера отец Николай пошёл по стопам своего духовника, и нет никаких сомнений, что ныне они оба пребывают в Царствие Небесном.

Русская линия