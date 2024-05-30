Митрополит Пловдивский Николай официально так и не отказался от участия в выборах Болгарского Патриарха…

30 мая 2024 года в рамках телепрограммы «Денят започва» в студии Болгарского национального телевидения митрополит Западно- и Среднеевропейский Антоний на вопрос ведущей, будет ли митрополит Пловдивский Николай участвовать в выборах Болгарского Патриарха, ответил, что письмо об отказе от участия упомянутого иерарха в канцелярию Священного Синода БПЦ так и не поступило, сообщает Телеграм-канал «Правблог».

Таким образом, митрополит Пловдивский Николай, не так давно вступивший в общение с украинскими раскольниками, попросту обманул верующих и духовенство.

Ранее указанный архиерей на фоне скандала, связанного с участием украинских раскольников в похоронах Болгарского Патриарха Неофита, попытался смягчить негодование верующих (именно владыку Николая назвали одним из организаторов приглашения в Софию представителей «ПЦУ») и заявил, что отказывается от участия в выборах будущего Предстоятеля Болгарской Православной Церкви.

Характерно, что после соответствующего заявления митрополита Николая о снятии своей кандидатуры с выборов, многие эксперты указывали, что верить его словам нельзя, поскольку с приближением даты голосования он может воспользоваться любым поводом, чтобы отказаться от своих слов. И судя по тому, что владыка Николай так и не подал соответствующего заявление в Синод, Пловдивский архиерей примет-таки участие в выборах Болгарского Патриарха.

Русская линия