В Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства раскритиковали инициативу депутатов и сенаторов по принятию «программы о борьбе с домашним насилием»…

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов считает крайне опасной и вредной инициативу по принятию в России некой федеральной программы «по борьбе с домашним насилием», так как под видом борьбы с насилием в семьях может скрываться попытки чиновников бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела семьи, чего нельзя допускать, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала о том, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, вынесенный законодателями на общественное обсуждение, будет доработан с учетом поступивших мнений и предложений. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя законопроект, заявлял, что любое вторжение извне в семейные отношения несет в себе очень большие негативные последствия, а само понятие «семейно-бытовое насилие» есть «нечто заимствованное со стороны, из-за рубежа».

«Подчеркну ещё раз возникшую опасность для семей России, в том числе, путем так называемой выдвинутой инициативы о некой федеральной программе по борьбе с домашним насилием. Это уже 48-я попытка продвинуть этот сомнительный международный документ, который фактически сегодня спускается сверху из международных организаций, из стран коллективного Запада, с которыми у нас существует сегодня противостояние, в том числе в области духовно-нравственных ценностей. Те, кто пытается объявить семью источником насилия, работают на западные глобалистские структуры, чтобы они не говорили о якобы защите женщин. Женщин уже защищает УК РФ», — заявил отец Федор на пресс-конференции, посвященной Дню защиты детей.

По мнению священника, именно семья является местом, где человек находится в наибольшей безопасности, а самые тяжкие преступления в отношении женщин в 90% случаев, по его данным, происходят вне семьи. Председатель Патриаршей комиссии отметил, что причины насилия в семьях, как правило, связаны с алкоголизмом и наркоманией.

«Эту тему очень активно лоббирует организация „Консорциум женских неправительственных объединений“, который фактически является лоббистом западных феминисток и отрабатывает их интересы, и очень печально, что некоторые наши политические деятели активно работают с этой структурой», — заявил священник.

В 2022 году первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой призывал проверить «Консорциум женских неправительственных объединений» на статус иноагента. Тем не менее, данная организация продолжает свою деятельность в России и пытается продвигать всевозможные вредоносные инициативы.

Русская линия