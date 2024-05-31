Владимир Путин: Когда мы встречаемся с Патриархом, всегда заходит речь о поддержке и помощи людям

30 мая 2024 года, в преддверии Международного дня защиты детей, Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», матерями, удостоенными почётного звания «Мать-героиня», и членами их семей. На связи с Президентом были многодетные семьи из Москвы, Тюмени, Томска, Донецка, Ленинградской области, Краснодарского и Камчатского краев, Чувашской и Чеченской республик, сообщает Патриархия.Ru со ссылкой на сайт Кremlin.ru.

В мероприятии также приняли участие заместительница председателя правительства России Татьяна Голикова и уполномоченная при Президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В ходе встречи глава государства рассказал, в частности, о содержании бесед со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Святейший Патриарх всегда, вот практически всегда, можете мне поверить, когда мы с ним встречаемся, а мы встречаемся регулярно, не так часто, как хотелось бы, но регулярно, всегда заходит речь о поддержке и помощи людям», — подчеркнул В. Путин.

По словам Президента, Святейший Владыка всегда делает акцент на том, что «нужно нам объединять усилия и Церкви, и государства, ставит вопрос о поддержке таких людей, как Вы».

Владимир Путин также отметил, что у Предстоятеля Русской Православной Церкви «очень добрые дружеские отношения с представителями других наших традиционных конфессий».

«Объединяя все наши общие усилия и гражданского общества, как сейчас часто говорят, а попроще если сказать, нормальным человеческим языком, просто объединяя усилия таких вот людей, как вы, инициативных и добрых, государства, Церкви, все мы в этом случае будем добиваться общего успеха в поддержке. Тогда общество наше станет более благородным и более устойчивым, что самое главное», — добавил глава государства.

Орденом «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Орден «Родительская слава» учреждён Указом Президента в 2008 году.

Звание «Мать-героиня» присваивается матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Удостоенным звания женщинам также вручается знак особого отличия — орден «Мать-героиня». Звание и орден учреждены Указом Президента в 2022 году.

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