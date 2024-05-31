В Конго членами исламской экстремистской группировки «Союзные демократические силы» расправились с 14 христианами за отказ принять ислам…

Четырнадцать христиан в Северном Киву, провинции Демократической Республики Конго, были убиты членами исламской экстремистской группировки «Союзные демократические силы» после отказа принять ислам, сообщает Седмица.Ru.

Христиане, «многие из которых очень молодые», были убиты «с помощью мачете и автоматов Калашникова» в городе Эрингети, сообщило информационное агентство CWN.

В последние десятилетия Северное Киву пережило много насилия, в том числе со стороны исламистских боевиков.

В целом, Демократическая Республика Конго, центральноафриканская страна с населением 112 миллионов человек, на 95% состоит из христиан (52% из них — католики), а 2% жителей придерживаются этнических верований.

Были ли убитые христиане католиками или принадлежали к протестантам, не сообщается.

Русская линия