Опубликован документ «О православном отношении к новой практике благословения „пар, находящихся в неурегулированной ситуации, и однополых пар“ в Римско-Католической Церкви»…

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Синодальная библейско-богословская комиссия разработала и опубликовала документ «О православном отношении к новой практике благословения „пар, находящихся в неурегулированной ситуации, и однополых пар“ в Римско-Католической Церкви», сообщает Патриархия.Ru.

«Новая практика благословений „пар, находящихся в неурегулированной ситуации, и однополых пар“ представлена в документе „Fiducia supplicans“ (лат. „Взывая к доверию“), принятом Конгрегацией вероучения Римско-Католической Церкви. Документ утвержден и подписан Папой Римским Франциском», — сообщается в документе Синодальной библейско-богословской комиссии.

В отзыве Комиссии подчеркивается, что Римско-католическая церковь предлагает «признать возможным при определенных условиях благословение пар, находящихся в „неурегулированной ситуации“ и „однополом сожительстве“». При этом отмечается, что «выраженные в декларации „Fiducia supplicans“ идеи представляют собой существенное отклонение от христианского нравственного учения и требуют богословского анализа». Делается вывод, что «декларация „Fiducia supplicans“, формально провозглашая верность христианскому пониманию таинства Брака и практики благословений, фактически постулирует резкий отход от этой верности».

«В контексте процессов, происходящих в христианском сообществе, данный документ может быть воспринят как шаг на пути полного признания Римско-Католической Церковью „однополых союзов“ в качестве нормы, что уже произошло в целом ряде протестантских общин», — отмечают члены Комиссии.

«Русская Православная Церковь считает своим долгом отреагировать на столь радикальные нововведения, отвергающие богооткровенные нормы христианской нравственности. Церковь, с материнской любовью и снисхождением принимая всякого отдельного грешника, просящего у неё благословения, не может в какой бы то ни было форме благословлять „однополые пары“, поскольку это будет означать фактическое согласие Церкви на союз, имеющий греховный характер», — подытоживают члены Синодальной библейско-богословской комиссии.

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