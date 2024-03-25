В храмах Русской Православной Церкви по всему миру молятся о жертвах теракта в Красногорске

Сегодня, 25 марта 2024 года, в течение всего дня (каждые два часа с 7.00 до 21.00) на месте стихийного мемориала у здания «Крокус Сити Холла» в Красногорске священники Одинцовской епархии Московской митрополии Русской Православной Церкви совершают панихиды по убиенным и скончавшимся от ран, сообщает сайт Одинцовской епархии.

Тем временем, в храмах Русской Православной Церкви в России и по всему миру также молятся о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает Служба коммуникации ОВЦС.





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В субботу 23 марта в храме священномученика Игнатия Богоносца — Представительстве Русской Православной Церкви в Дамаске (Сирия) — была совершена Божественная литургия. Богослужение совершил представитель Патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском Патриаршем престоле архимандрит Филипп (Васильцев). После богослужения он отслужил панихиду по всем невинно погибшим в Красногорске.

На следующий день, 24 марта, в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Жаль Эль Диб (Ливан) прихожане Подворья Русской Православной Церкви молились за утреней и Литургией. Затем архимандритом Филиппом был совершён чин, певаемый в Неделю Торжества Православия, и отслужена панихида по всем жертвам террористического акта. В храме присутствовал представитель Министерства иностранных дел Ливана Родриг Эль Хури.





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23 марта начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев) в Илиинском храме подворья Миссии в Хайфе (Израиль) совершил литию по невинноубиенным жертвам террористического акта, происшедшего вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Отцу Вассиану сослужили ключарь подворья протоиерей Мирослав Витив, клирики Миссии иеромонах Тихон (Прояев) и диакон Макарий Петухов.





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В Белграде (Сербия) в храме Святой Троицы — Подворье Русской Православной Церкви — 23 марта собрались прихожане, чтобы помолиться о тех, кто лишился жизни в результате действий террористов, напавших на концертный зал в Подмосковье. Панихиду совершил настоятель храма, представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Сербском протоиерей Виталий Тарасьев. Обращаясь к присутствовавшим, он призвал всех молиться о невинно убиенных и пострадавших.





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23 марта, в день памяти великомученика Феодора Тирона, на Подворье Русской Православной Церкви в Софии (Болгария) во время Божественной литургии на заупокойной ектении возглашались прошения о жертвах теракта.





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В Неделю Торжества Православия 24 марта Патриарший экзарх Юго-Восточной Азии совершил Литургию на Архиерейском подворье — во Владимирском храме в Бекаси (Индонезия). За богослужением архипастырь вознес сугубые молитвы о выздоровлении пострадавших и об упокоении безвинно убиенных во время террористического акта в «Крокус сити холле» в Красногорске.

Эти сугубые прошения были вознесены во всех храмах Сингапурской епархии: в Сингапуре, в Индонезии и в Малайзии.

По окончании богослужения был совершен чин Торжества Православия.





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23 марта Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западно-Европейский Нестор, управляющий Испанско-Португальской епархией, совершил в кафедральном соборе святой равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде (Испания) заупокойную литию по всем невинно убиенным в ходе чудовищного теракта в «Крокус Сити Холле».

В этот же день в кафедральном соборном храме Пресвятой Троицы в Париже (Франция) были совершены Божественная литургия и панихида, за которыми духовенство и прихожане собора вознесли особые молитвы об упокоении всех трагически погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, а также об исцелении раненых и пострадавших.

Кроме того, митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор благословил архипастырям и духовенству Патриаршего экзархата Западной Европы в связи с терактом в подмосковном Красногорске совершить 23 или 24 марта во всех без исключения храмах и приходах Экзархата заупокойные богослужения по жертвам террористического акта. «Сострадание, милосердие, наша вера в Господа Иисуса Христа, пострадавшего за нас и страдающего вместе с нами, наша общая молитва — вот ответ на поистине сатанинскую, бессмысленную жестокость и бесчеловечное варварство», — говорится в обращении митрополита Нестора.





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В частности, за воскресной Божественной литургией 24 марта во всех приходах Сурожской епархии за Божественной литургией возносились особые молитвенные прошения о здравии «всех в террористическом акте в Красногорске пострадавших», а также об упокоении «рабов Божиих, безвинно убиенных в террористическом акте в Красногорске». Как сообщает епархиальный сайт, «епископ Сурожский Матфей вместе со всей полнотой Русской Православной Церкви разделяет скорбь родных и близких безвинно погибших и сугубо молится о здравии всех пострадавших 22 марта в здании „Крокус Сити Холла“».





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В субботу 23 марта митрополит Будапештский и Венгерский Иларион совершил Божественную литургию в храме святой мученицы царицы Александры в Иреме (Венгрия), во время которой вознес молитвы о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». После богослужения архипастырь выразил соболезнования в связи с этим ужасным злодеянием и призвал к усиленным молитвам об упокоении погибших и выздоровлении пострадавших.





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Архиепископ Рузский Тихон, управляющий Берлинско-Германской епархией, совершил 23 марта Божественную литургию в кафедральном соборе Воскресения Христова в Берлине (ФРГ). В связи с совершенным накануне террористическим актом в подмосковном Красногорске, в результате которого погибли более ста мирных граждан, участники богослужения на заупокойной ектении молились «о рабех Божиих, безвинно убиенных».





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23 и 24 марта храмах и общинах Русской Православной Церкви в Турции совершены панихиды по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Ответственный за организацию окормления верующих Московского Патриархата на территории Турецкой Республики священник Георгий Сергеев после окончания состоявшегося в Трабзоне заседания Координационного совета организаций российских соотечественников принял участие в возложении цветов у Генерального консульства Российской Федерации в черноморском регионе Турции. В памятной церемонии также участвовали советник-посланник Посольства Российской Федерации в Анкаре А.Ю. Иванов, руководитель Русского дома в Анкаре А.А. Сотниченко, другие российские дипломаты, а также председатели организаций российских соотечественников в Турции.





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Панихида по жертвам теракта отслужена также в посольском храме Успения Пресвятой Богородицы в Пекине (Китай). На поминальную службу, которую совершил настоятель храма иеромонах Иннокентий (Колесников), собрались проживающие в китайской столице граждане России, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Узбекистана, США.

«С болью в сердце, с глубокой скорбью восприняли люди известие о совершившемся в Москве кровавом преступлении — этому деянию нет оправдания, этому деянию нет названия в нашем человеческом языке. Мы с вами еще со вчерашнего дня начали молиться о выздоровлении раненых и об упокоении всех, кто был убит во время теракта. Сегодня, братья и сестры, я предлагаю вознести наши молитвы к Господу об упокоении новопреставленных убиенных рабов Его», — сказал священнослужитель.





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В субботу в Николаевском Патриаршем соборе в Нью-Йорке после Божественной литургии была совершена панихида об упокоении православных христиан, убиенных во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта в Москве.

В слове проповеди настоятель собора протоиерей Игорь Выжанов сказал, что с особой болью воспринимает эту трагедию, потому что является москвичом и место его жительства в России находится недалеко от «Крокус Сити Холла». Отец Игорь подчеркнул, что и ранее столица России становилась мишенью террористов, охваченных бесовской силой зла. По словам священника, он сам чудом не погиб во время террористического акта на станции метро «Пушкинская» в Москве 8 августа 2000 года.





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23 марта в храме святого апостола Филиппа в Шардже (Объединенные Арабские Эмираты) настоятель храма архимандрит Александр (Заркешев) совершил панихиду по всем невинно убиенным в результате террористического акта в подмосковном Красногорске.





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В воскресный день Литургию в храме Живоначальной Троицы на острове Пхукет (Таиланд) совершил секретарь Таиландской епархии архимандрит Олег (Черепанин). 24 марта в храмах Русской Православной Церкви верующие молятся о погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Сугубые молитвы за Литургией были вознесены на всех приходах Таиландской епархии: в Таиланде, в Камбодже и в Лаосе.





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24 марта на приходах Филиппинско-Вьетнамской епархии были совершены заупокойные богослужения по невинно убиенным во время террористического акта в Красногорске. Во время Божественной литургии в храмах епархии возносились молитвенные прошения о скором исцелении всех пострадавших. Православные граждане Филиппин глубоко сопереживают происшедшей трагедии, искренне молятся об упокоении душ усопших, о скором исцелении пострадавших и утешении близких, а также просят передать глубочайшие соболезнования русским братьям и сестрам во Христе.





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В воскресный день 24 марта, в Неделю Торжества Православия, на приходе преподобного Стилиана Пафлагонского в Кении (благочиние Нанди) настоятель прихода иерей Иосиф Кимели совершил Божественную литургию. За богослужением верующие вознесли сугубые молитвы о мире в России и Кении. По окончании службы был совершен чин Торжества Православия, после чего состоялся крестный ход со святыми иконами.

Затем священник помолился об упокоении душ погибших и о здравии пострадавших во время террористического акта в России. Также возносились молитвы о жертвах дорожно-транспортных происшествий в Кении.

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