Генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке, глава Фонда «Наследие Империи» Леонид Решетников в Телеграм-канале «Наследие Империи» высказал свою точку зрения на ту страшную трагедию, которая случилась в Красногорске, обратив внимание на то, что россиянам необходимо перестать вести себя беспечно и понять, что против страны ведётся самая жестокая война:

«Сейчас многие стали обсуждать, анализировать, искать след, выявлять организаторов и исполнителей теракта в Крокусе. Дело, конечно, увлекательное и в какой-то степени полезное: вдруг профессиональные расследователи прочитают и увидят какую-то значимую деталь или подсказку.

Я же вернусь к часто повторяемому мной тезису: идет война объединенного Запада, а точнее Зла, против России, заявившей о своем стремлении быть независимой и суверенной. Это взрывает мировой порядок, установленный глобалистскими силами. Поэтому в такой войне для них все средства хороши. И убийства детей Донецка, и обстрелы жилых кварталов Белгорода, и массовый террор сродни трагедии в красногорско-московском Крокусе. Исполнители могут быть любые, часто в зависимости от того, куда организаторы теракта хотят направить возможное расследование. Организаторы — необязательно инициаторы. Как правило, они действуют по заданию вдохновителей и разработчиков. Кстати, разработка таких «проектов» может вестись загодя, даже за десятилетия, как бы впрок. Потом проект вытаскивается из «картотеки» и прикладывается к соответствующему месту и современным условиям. Почему, например, профессионалы говорят: «Виден почерк англичан». Да потому что в Лондоне чуть ли не столетиями любят заниматься такими и еще значительно круче проектами. Враг постоянно ищет слабые места в наших позициях, чтобы нанести в нужное ему время удар. А слабых мест и просчетов, как показывает СВО, у нас пока много. Особенно для беспощадного противника удобна, даже необходима, атмосфера беспечности, безалаберности, безответственности, которая царит во многих сферах жизни нашего общества.

Мобилизация народного духа вокруг идеи борьбы с мировым Злом за возрождение нашей страны-цивилизации, за единую и неделимую Россию не происходит. Реальных действий, направленных на повышение роли русского народа как государствообразующего, как гаранта вообще существования России практически нет. Лишь слова и лозунги, размываемые реальной «многонационалкой». Война однозначно носит сакральные смыслы.

Говорим, что мы на стороне Добра и защищаем свои традиционные ценности? А сами во всю развлекаемся или организовываем развлечения даже в первую неделю Великого поста. Именно мы, постсоветские, атеисты и маловеры. Чем же мы отличаемся от уже сатанинского Запада, который хочет нас окончательно уничтожить? Безбожники в такой войне не побеждают".

Русская линия