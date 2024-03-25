23 марта 2024 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил служение всенощного бдения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По завершении вечерни Предстоятель Русской Православной Церкви совершил заупокойную литию по погибшим в результате террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает Патриархия.Ru.

Перед началом литии Святейший Владыка произнес слово.

«На московской земле произошло страшное преступное злодеяние, — с горечью сказал Предстоятель, — были безумно, зверски погублены ни в чем не повинные люди».

По словам Его Святейшества, произошедшее «связано с террористическими действиями, которые уже не первый год осуществляются против нашей страны и против нашего народа».

«С особой болью мы переживаем сегодня все случившееся. Первая реакция Церкви должна заключаться в молитве. Позднее будет выражена официальная точка зрения, и я сейчас готовлю официальный документ, связанный с этим преступным событием. Но прежде всего мы должны исполнить свой христианский долг и помолиться о безвинно убиенных людях», — заявил Святейший Патриарх.

«Нет ничего более страшного, чем смерть ни в чем не повинного человека. А когда происходит умерщвление большого количества неповинных людей, то это преступление надолго сохраняется в народной памяти. Но мы как христиане должны отвечать на такого рода страшные события в соответствии со своим призванием, а наше первое призвание заключается в том, чтобы творить молитву, — отметил Предстоятель Русской Церкви. — Вот я поэтому и посчитал возможным прервать наше праздничное богослужение, чтобы совершить первую литию с поминовением безвинно убиенных наших братьев и сестер».

«Да простит Господь их грехи вольные и невольные, да примет их в Небесное Свое Царство и сотворит вечную молитвенную о них память в наших сердцах», — сказал Святейший Владыка.

Затем состоялось заупокойное богослужение, за которым были вознесены молитвы о упокоении душ усопших рабов Божиих, «безвинно в террористическом акте во граде Красногорске убиенных».

Русская линия