Русская линия
Сводка новостей от 27 декабря 2023

Скадовская епархия, выделенная из состава Херсонской епархии УПЦ, переведена состав Русской Православной Церкви
Соответствующее решение принял Священный Синод РПЦ в связи с отсутствием возможности для беспрепятственного урегулирования ситуации Украинской Православной Церковью…

Епископ Джанкойский и Раздольненский АлексийВ связи с фактической невозможностью для митрополита Херсонского и Таврического Иоанна управлять приходами и монастырём Херсонской епархии УПЦ, находящимися на левобережье Днепра, а также отсутствием возможности для беспрепятственного урегулирования этой ситуации Синодом Украинской Православной Церкви, Священный Синод Русской Православной Церкви постановил включить в состав Московского Патриархата Скадовскую епархию, выделив её из состава Херсонской епархии.

В ответ на обращение большинства духовенства левобережных приходов Херсонской епархии, а также всех насельниц Николаевского женского монастыря Скадовского района Херсонской епархии Синод постановил:

1. Образовать в административных границах левобережных районов Херсонской области: Алешкинского, Голопристанского, Каланчакского, Скадовского, Чаплынского, — Скадовскую епархию с кафедральным центром в городе Скадовск, выделив её из состава Херсонской епархии.

2. Поручить временное управление Скадовской епархией Преосвященному епископу Джанкойскому и Раздольненскому Алексию.

3. Возносить за богослужениями в приходах и монастыре Скадовской епархии имя Преосвященного Джанкойского и Раздольненского вслед за именем Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

4. При изменении внешней ситуации рассмотреть вопрос о возможном восстановлении Херсонской епархии в нынешних границах.

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