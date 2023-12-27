«Церковь однозначно приравнивает произвольный хирургический или медикаментозный аборт к убийству, независимо от срока беременности и способа его совершения»

27 декабря 2023 года Священный Синод под председательством Святейшего Патриарха Кирилла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве принял документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», сообщает Патриархия.Ru.

Священный Синод постановил принять этот документ с последующим утверждением Архиерейским Собором в качестве разъяснения и развития соответствующих положений Основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Текст документа, проект которого был разработан Межсоборным присутствием, даёт чёткое разъяснение позиции Русской Православной Церкви касательно начала человеческой жизни:

«Согласно Библии, жизнь человека начинается с материнской утробы. Псалмопевец и пророк Давид так говорит о действии Промысла Божия в развитии плода: „Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было“» (Пс. 138:13,15−16).

«Церковь свидетельствует, что жизнь человека начинается с момента зачатия и, следовательно, что человек уже в утробе матери имеет право на жизнь. „Тот, кто будет человеком, уже человек“, как писал во II веке христианский мыслитель Тертуллиан», — говорится в документе.

В тексте указывается, что «Церковь однозначно приравнивает произвольный хирургический или медикаментозный аборт к убийству, независимо от срока беременности и способа его совершения».

По этой причине провозглашение «права на аборт», то есть «права на убийство», является с церковной точки зрения неприемлемым.

В документе также обращается внимание на важность пастырского попечения о женщинах, ответственность родственников и медицинских работников за их жизни и здоровье, и жизнь и здоровье их детей, подчеркивая недопустимость любых манипуляций с эмбрионами, предполагающих их умерщвление.

«Церковь поддерживает создание учреждений кризисных центров помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и призывает государство и общество принимать упомянутые действенные меры. Важно как поддержать женщину в период ее беременности, так и после родов и помочь ей осуществить свое призвание матери», при этом «не отвергая женщин, совершивших аборт, Церковь призывает их к покаянию и к преодолению пагубных последствий греха через молитву и несение епитимии с последующим участием в спасительных Таинствах».

Русская линия