Президент России Владимир Путин подписал закон о назначении данного пособия только на детей с гражданством России по рождению…

Отныне материнский капитал будет выплачиваться только родителям, имеющим российское гражданство на момент появления ребёнка, и только если ребёнок является гражданином России по рождению. Владимир Путин подписал закон на эту тему, сообщает «Российская газета».

До вступления в силу изменений в законодательстве не уточнялось, должно ли у детей быть гражданство России по рождению. Также не содержалось норм о том, что их родители должны быть гражданами России на момент рождения детей. Документ, исправляющий этот «пробел», ранее был внесён в Госдуму группой сенаторов и депутатов фракции ЛДПР.

Они пояснили, что нередко в Россию приезжают семьи, получают российское гражданство, но дети при этом рождены в другом государстве. И такие семьи всё равно претендуют на материнский капитал и пользуются другими мерами социальной поддержки. Документ после вступления в силу устранит эту «лазейку».

Итак, новый закон устанавливает, что право на получение маткапитала возникает при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство России по рождению, и у родителей, которые на момент рождения ребёнка имеют гражданство РФ, независимо от места их жительства. При этом при возникновении права на выплату этих средств не учитываются дети, которые не приобрели гражданство РФ по рождению.

При этом нововведение не коснется граждан РФ, постоянно проживающих на территории новых регионов РФ на день их принятия в состав России.

Один из авторов, депутат ЛДПР Владимир Кошелев пояснил в комментарии «РГ», что нередко женщины-иностранки с уже имеющимися детьми, такими же иностранцами, приезжают в Россию, оформляют здесь гражданство и сразу начинают претендовать на маткапитал.

Он особо обратил внимание на тот факт, что жители новых регионов в своих правах на маткапитал ничем ограничены в результате нововведений не будут. Депутат добавил, что проект был поддержан как кабмином, так и всеми региональными органами власти, которые участвовали в обсуждении.

Русская линия