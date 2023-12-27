Члены Синода назначили глав Кубанской и Оренбургской митрополий, избрали шесть новых архиереев и почислили на покой митрополита Клинского Леонида…

27 декабря 2023 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором были приняты некоторые кадровые решения, сообщает Патриархия.Ru.

Так, решением Священного Синода были назначены ряд епархиальных архиереев на вакантные кафедры.

Члены Синода имели суждение о замещении вакантной кафедры Екатеринодарской епархии (Кубанская митрополия) и избрании главы Кубанской митрополии. Рассмотрев данный вопрос, Синод постановил Преосвященным Екатеринодарским и Кубанским, главой Кубанской митрополии, быть епископу Армавирскому и Лабинскому Василию. Временное управление Армавирской епархией оставлено за Преосвященным епископом Василием с выражением благодарности за уже понесённые в ней архипастырские труды.

На вакантную кафедру Оренбургской епархии (Оренбургская митрополия) главой Оренбургской митрополии избран епископ Калачинский и Муромцевский Петр с освобождением его от управления Калачинской епархией и выражением благодарности за понесённые архипастырские труды. Временное управление Калачинской епархией поручено митрополиту Омскому и Таврическому Дионисию.

Члены Синода заслушали сообщение митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, о необходимости замещения вакантной Борисовской кафедры. В связи с этим Синод постановил Преосвященным Борисовским и Марьиногорским быть Преосвященному епископу Светлогорскому Амвросию, викарию Гомельской епархии.

На вакантную кафедру Бакинской епархии (Азербайджанская Республика) был избран иеромонах Филарет (Тихонов), клирик Коломенской епархии. Вакантную кафедру Каинской епархии (Новосибирская митрополия) члены Синода постановили возглавить иеромонаху Владимиру (Бирюкову), клирику Новосибирской епархии, а на вакантную кафедру Нефтекамской епархии (Башкортостанская митрополия) избрали иеромонаха Митрофана (Еврокатова), клирика Уфимской епархии. Пустующую Троицкую епархию (Челябинская митрополия) возглавил архимандрит Павел (Кривоногов), клирик Московской епархии, наместник Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря.

По просьбе архиепископа Корейского Феофана, временно управляющего Кызыльской епархией, Синод постановил избрать владыке нового викария. В связи с этим Преосвященным Туранским, викарием Кызыльской епархии, избран иеромонах Ермоген (Корчуков), клирик Кызыльской епархии.

В заключение члены Синода имели суждение о положении дел в Ереванско-Армянской епархии и в результате обсуждения постановили освободить от временного управления данной епархией митрополита Клинского Леонида. Временное управление Ереванско-Армянской епархией поручено Преосвященному архиепископу Подольскому и Люберецкому Аксию. Сам митрополит Леонид был почислен Синодом на покой, что говорит о том, что данный архиерей потерял всякое доверие Святейшего Патриарха Кирилла.

Отметим, что ранее владыка Леонид неоднократно и предельно жёстко высказывался по ситуации на Украине и в странах СНГ, чем давал повод «ищущим повода». В итоге на прошлом заседании Синода митрополит Леонид был снять с должности главы Африканского экзархата Русской Православной Церкви, а уже на нынешнем Синоде он лишился и своего последнего послушания.

Русская линия