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Сводка новостей от 15 декабря 2023

В компании с фанариотами, раскольниками и униатами
Проректор КДАиС протоиерей Сергей Ющик принял участие в презентации книги, изданной экзархом Фанара на Украине…

Проректор КДАиС протоиерей Сергей Ющик принял участие в презентации книги, изданной экзархом Фанара на Украине13 декабря 2023 года первый проректор Киевской духовной семинарии и академии Украинской Православной Церкви протоиерей Сергей Ющик принял участие в презентации украино-язычного «Апостола-Апрокоса», изданного при поддержке экзарха Константинопольского патриархата на Украине епископа Команского Михаила (Анищенко), сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на представительство Фанара на Украине.

При этом епископ Команский Михаил (Анищенко) в сослужении представителей «ПЦУ» совершил Литургию в Андреевской церкви Киева, отпраздновав день памяти святого апостола Андрея Первозванного «по старому стилю». Позже, в одном из помещений, используемых ставропигией Фанара, состоялась презентация украино-язычного издания «Апостола-Апрокоса». Как сообщается на странице организации, издательство книги произошло по инициативе экзархата и при содействии УПЦ в США (в единстве с Константинопольским патриархатом).

Кроме указанного выше проректора КДАиС протоиерея Сергия Ющика, в мероприятии приняли участие такие одиозные представители «ПЦУ», как Виктор Мартыненко и Андрей Дудченко. Последний, в свою очередь, недавно высказал пожелание, чтобы УПЦ «полностью исчезла с лица Украины».

Кроме того, на презентации присутствовал бывший клирик Владимир-Волынской епархии УПЦ Евгений Мирчук, который недавно перешёл в «ПЦУ», переведя с собой при этом два прихода УПЦ. Так же, среди прочего, презентацию посетили представители украинских униатов.

Всё это нисколько не смутило протоиерея Сергея Ющика, и он решил принять участие в презентации, по всей видимости, забыв слова псалмопевца Давида «блажен муж, иже не иде на совет нечестивых».

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Проректор КДАиС протоиерей Сергей Ющик принял участие в презентации книги, изданной экзархом Фанара на Украине...

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