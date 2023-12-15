В Чернигове люди в камуфляже заблокировали Троицкий собор, в который вошли представители заповедника и начали «проверять мощи»…

Утром 14 декабря 2023 года представители заповедника «Чернігів стародавній» под охраной людей в камуфляже проникли в Троицкий собор Украинской Православной Церкви в Чернигове и продолжительное время не пускали священнослужителей внутрь. Об этом сообщил секретарь Черниговской епархии протоиерей Игорь Пидан, который заснял происходящее на видео, передаёт СПЖ.

«Минкульт и заповедник в сопровождении неизвестных военных без документов зашли в Троицкий собор, где находятся мощи святителя Феодосия, преподобного Лаврентия, святителя Филарета (Гумилевского). Что они там делают, никто не знает. Представителей Церкви внутрь не пускают», — заявил священник.

Он с включенной камерой попытался зайти в собор, но неизвестные люди в балаклавах блокировали священнику вход и к дверям не пустили. На просьбу предъявить документы или хотя бы пояснить, кто они и что делают у храма, эти люди не реагировали.

Позднее появилась информация, что в Троицком соборе проводилась «проверка комиссии Минкульта и заповедника «Чернигов древний».

В свою очередь, отец Игорь назвал действия чиновников надругательством над мощами святителя Феодосия, преподобного Лаврентия и святителя Филарета. Он рассказал, что никаких пояснений, приказов относительно так называемого «осмотра мощей», который осуществлялся под охраной людей в камуфляже и с автоматами, предоставлено не было.

«Религиозная община и Церковь ни разу не препятствовала заповеднику или комиссии Министерства культуры. А сегодня они ворвались, никого не допускали, и было ясно, что они там делают то, что мы бы им не позволили», — сказал священник.

Русская линия