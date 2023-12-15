Следственный комитет России начал активно применять практику лишения гражданства лиц, которые недавно получили российский паспорт и, прибыв в страну, вскоре оказались замешаны в противоправной деятельности. Так, по данным РИА Новости, Следком РФ просит МВД лишить российского гражданства семь человек, осужденных в Москве за преступления.

«Главным следственным управлением СК по Москве в соответствии со ст. 24 ФЗ от 28.04.2023 № 138-ФЗ „О гражданстве России“ в органы МВД России для решения вопроса о прекращении гражданства РФ в отношении семи осужденных направлены вступившие в законную силу копии приговоров», — рассказала старшая помощница руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Она добавила, что этих людей, ранее получивших российские паспорта, осудили за уклонение от военной и альтернативной гражданской службы, производство, сбыт или пересылку наркотиков, публичное оправдание и пропаганду терроризма, а также изнасилования и насильственные действия сексуального характера.

Иванова напомнила, что приобретенное гражданство прекращается в том случае, если россиянин совершил одно из указанных в статье 24 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» № 138-ФЗ от 28 апреля.

Среди правонарушений, за которые могут изъять паспорт, указаны дезертирство, дискредитация, добровольная сдача в плен, а также неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения. Кроме того, в перечень попали тяжкие преступления против государства, национальной безопасности, террористическая и экстремистская деятельность, незаконный оборот оружия и наркотиков, массовые беспорядки и неисполнение законодательства об иноагентах. При этом срок давности значения не имеет.

Накануне столичный главк МВД сообщил, что впервые двое мужчин, осужденных за распространение наркотиков, лишились приобретенного российского гражданства.

Русская линия