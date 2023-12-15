В Русской Православной Церкви отреагировали на сообщения о том, что Служба безопасности Украины объявила Патриарха Кирилла в розыск…

Владимир Легойда: Что касается тех, кто объявил Патриарха в розыск, то большинство из них учились в советской школе, немало не возражая против безбожной идеологии. Наследникам ли богоборцев пытаться его запугать?

Служба безопасности Украины официально объявила в розыск Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это следует из информации, опубликованной на сайте реестра МВД Украины, сообщает СПЖ.

Согласно данным украинских правоохранителей, Его Святейшество обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Также на сайте МВД указано, что Патриарху Кириллу уже избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей», а «дата исчезновения» Предстоятеля — 11 ноября 2023 года.

Комментируя эту новость в своём Телеграм-канале, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал «этот шаг столь же предсказуемым, сколько и нелепым».

«Беззаконие и попытки запугивания верующих стали обыкновенным способом деятельности этой репрессивной машины, от рук которой пострадали многие невинные чада Церкви на Украине. Это признано не только многими международными организациями, но даже и многими оппозиционными деятелями в США — теми из них, кто еще не потерял представления о том, что такое религиозная свобода», — написал представитель Церкви.

«Всё, что можно вменить Предстоятелю Русской Церкви — верную и последовательную позицию в защиту канонической Церкви на Украине. Осуждение и обличение раскола, спровоцированного Фанаром, — то, что Патриарх обязан делать в силу своего долга перед Богом и людьми», — заявил Владимир Легойда.

Что же касается тех, кто объявил Патриарха в розыск, то глава Синодального отдела обратил внимание, что «большинство из них учились в советской школе, немало не возражая против безбожной идеологии, тогда как дед и отец Предстоятеля Русской Церкви подвергались преследованиям за веру». «Наследникам ли богоборцев пытаться его запугать?», — задал он риторический вопрос.

Русская линия