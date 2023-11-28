Владимир Путин: «Без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России»

Многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов в России, а особенно, для государствообразующего русского народа, заявил президент Владимир Путин, выступая 28 ноября 2023 года по видеосвязи на заседании Всемирного Русского Народного Собора, сообщает РБК.

«У многих наших народов, слава Богу, сохраняется традиция крепкой многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей. Вспомним, что и в русских семьях у многих наших бабушек, прабабушек детей было и по семь, и по восемь, и того больше человек. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать», — сказал В. Путин.

По его мнению, «преодолеть сложнейшие демографические вызовы» невозможно только с помощью денег — социальных выплат, пособий, льгот и отдельных программ. Глава государства признал, что «цифры бюджетных демографических расходов» крайне значимы, но добавил, что «гораздо важнее жизненные ориентиры человека».

Президент подчеркнул, что семья — это «не просто основа государства, это духовное явление, источник нравственности». По его мнению, на поддержку семьи, материнства и детства должны быть направлены все сферы государственного управления. «Сбережение и приумножение народа России — наша задача на предстоящее десятилетие», — сказал Владимир Путин.

При этом глав государства обратил особое внимание, что темой нынешнего собора является «Настоящее и будущее Русского мира».

«Русский мир — это все поколения наших предков и наши потомки, которые будут жить после нас. Русский мир — это Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, это современная Россия, которая возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет как мировая держава. Русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры независимо даже от национальной или религиозной принадлежности. Но хочу подчеркнуть: без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России. В этом утверждении нет какой-то претензии на превосходство, на исключительность, на избранность. Это просто факт, как и то, что в нашей Конституции чётко закреплён статус русского языка как языка государствообразующего народа», — заявил Владимир Путин.

По его словам, «русский — это больше чем национальность». «Так всегда было, кстати говоря, в истории нашей страны. Это в том числе культурная, духовная, историческая идентичность. Быть русским — это прежде всего ответственность. Повторю, огромная ответственность за сбережение России, именно в этом — истинный патриотизм. И как русский человек хочу сказать: только единая, сильная, суверенная Россия способна гарантировать будущее и самобытное развитие и русского, и всех других народов, которые веками жили и живут в нашей стране, объединены общностью исторической судьбы».

Президент напомнил, что недавно подписал указ, объявляющий 2024 год в России Годом семьи. «Такое решение действительно опирается на позицию абсолютного большинства нашего общества», — утверждает он. В указе говорится, что Год семьи в России объявляется «в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».

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