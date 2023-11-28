23 ноября 2023 года пребывающего под домашним арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского Павла неожиданно посетил запрещённый в служении митрополит Александр (Драбинко), который ранее вместе с митрополитом Винницким Симеоном (Шостацким) предал Украинскую Православную Церковь и перешёл к раскольникам.

Эта встреча стала поводом для беспокойства православных верующих на Украине и в России, увидевших в данном приёме признаки возможного предательства со стороны митрополита Павла. Однако, это не так. Дело в другом — в «ПЦУ» начали осознавать, что их политика гонений на УПЦ, которую уже даже среди раскольников называют «политикой болгарок и кувалд», приводит к обратным результатам.

Авторитет УПЦ с началом гонений в народе только вырос, в то время как гонителям всё время приходится оправдываться за свои дела. Причём возмущение избиением верующих УПЦ, силовыми захватами храмов и монастырей уже высказывают именно сторонники «ПЦУ», у которых ещё осталась совесть. Кроме того, многие в «ПЦУ» осознают, что храмы можно отобрать и силой, но что с ними делать, если в них никто не ходит?

Надо понимать, что Драбинко был активным сторонником захвата храмов УПЦ и приложил немало усилий, чтобы переманить к себе нестойких священников Киевской митрополии. Что касается его отношения к митрополиту Вышгородскому Павлу, то со времён его пахабных стишков о членах Синода УПЦ, всем известно, что он просто ненавидит владыку Павла, которого он за глаза называл «Малиной».

Поэтому приезд Драбинко на поклон к наместнику Киево-Печерской лавры — это свидетельство не предательства со стороны владыки Павла, а слабости «ПЦУ», представители которой вынуждены переходить от политики силового давления и угроз в отношении УПЦ к попыткам уговорить отдельных архиереев прекратить сопротивление. Но и эти их потуги обречены на провал, о чём ясно заявил сам митрополит Павел в своём комментарии состоявшейся встречи.

«Владыка Александр, хоть и находится под запретом, но сан с него не снят, вчера ко мне приехал, подарил мне свое Евангелие на украинском языке», — рассказал митрополит Павел, комментируя встречу порталу «СПЖ». При этом архиерей сообщил, что они с Драбинко не обсуждали церковные вопросы, потому что «Церковь сказала своё слово».

«Мы окунулись в воспоминания наших поездок — на Святую Гору Афон, его монашеских постригов на Афоне. И я не слышал из его уст обиды ни на кого. Я думаю, что у него на сердце есть печаль по тому времени, когда мы были вместе. Он относится с большим уважением к Митрополиту Онуфрию и нашему епископату», — сказал митрополит Павел.

По его словам, их беседа была очень длительной. «Когда владыка спросил, какое моё видение будущего, я ответил, что наша Святая Соборная Христова Церковь была, есть и будет, а эти новоявленные такие „церкви“ — придёт время, и они сойдут с церковного небосклона. Потому что все, что не Божие, исчезает. Вспомните, что сказал Гамалиил: „То, что не Божие — разрушится, но, если Божие — тяжело идти против“», — рассказал архиерей.

По словам митрополита Павла, после этой встречи в интернете его уже успели окрестить «предателем». «Я был, есть и буду предан своей соборной канонической Православной Церкви. Я был под омофором Блаженнейшего митрополита Владимира, сегодня я под омофором своего Предстоятеля Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, который сделал и делает все то, чтобы наша Церковь имела статус святости», — отметил наместник и напомнил, что был на всех хиротониях Драбинко: и диаконской, и священнической, и епископской.

«И мне бы хотелось, чтобы этот человек не погиб. Я надеюсь и верю, и молюсь — я ему так и сказал — чтобы ты вернулся в лоно Матери-Церкви. Не московской, не турецкой, а своей — в которой ты родился. Основоположником твоей жизни — я ему сказал — это был Блаженнейший митрополит Владимир», — рассказал митрополит Павел.

«Я благодарен Богу, и буду рад, если владыка Александр захочет вернуться в лоно Матери-Церкви, где он родился, где он снова будет иметь общение с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием», — заключил архиерей.

Русская линия